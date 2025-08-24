Serie C. Il Lecco conquista la vittoria per 2-1 contro l’Ospitaletto

Buona la prima in campionato per i blucelesti

Zanellato al 16′, raddoppio di Sipos al 23′, l’Ospitaletto accorcia le distanze al 56′

LECCO – Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Ospitaletto, il Lecco alla prima partita di campionato si prende la rivincita contro i bresciani conquistando la vittoria per 2-1 al Rigamonti-Ceppi. I gol decisivi sono arrivati nel corso del primo tempo in cui i blucelesti hanno dominato il campo e il gioco.

Nella ripresa, gli ospiti si sono spinti maggiormente nella metà campo bluceleste e hanno accorciato le distanze con Guarnieri e due interventi decisivi di Furlan nel finale hanno regalato i primi tre punti in Serie C alla squadra di mister Federico Valente.

Mister Valente sceglie la stessa formazione vista in Coppa Italia: Furlan in porta, difesa a tre Battistini, Marrone e Ferrini. A centrocampo a quattro con Pellegrino recuperato che si riprende la fascia destra dopo il lieve infortunio, al centro Zanellato e Metlika, sulla sinistra Kritta. Davanti Frigerio e Furrer leggermente dietro alla punta Sipos.

Sul fronte bresciano, il tecnico Quaresmini sceglie Sonzogni in porta, stessa linea difensiva di settimana scorsa ad eccezione di Nessi che prende il posto di Pina nella coppia di centrali, sulle fasce Regazzetti e Pollio. A centrocampo Gualandris, Panatti, Guarnieri e Messaggi. Davanti il duo composto da Gobbi e Bertoli.

Cronaca

Prima del calcio di inizio, il Rigamonti-Ceppi accoglie i campioni d’Italia dell’Under 15 della Calcio Lecco che alzano la Coppa al cielo tra gli applausi di tutto lo stadio. Alle 21, il fischio d’inizio del nuovo campionato di Serie C 2025/26 e, per l’occasione, la formazione di Valente indossa la prima maglia targata Acerbis a strisce blu e celesti.

La prima conclusione a rete arriva al 2′ minuto di gioco da parte dell’Ospitaletto con Bertoli (O) dalla distanza, ma il tiro si spegne scarico tra le braccia di Furlan (L). Il Lecco risponde manovrando da una parte opposta del campo, l’azione termina con il tiro da fuori area di Zanellato (L) che esce di poco a lato.

I blucelesti tengono bene il campo ma devono trovare lo sprint giusto per andare a rete ed essere più precisi sui passaggi, l’azione perfetta arriva al 16′: lancio di Ferrini (L) sulla fascia per Furrer (L) che mette dentro una palla al bacio per l’ottimo inserimento di Zanellato (L) che buca la rete difesa da Sonzogni (O).

Gli ospiti provano a costruire sulla sinistra ma i padroni di casa si difendono con ordine senza buttar via il pallone e trovano il raddoppio al minuto 22′: lancio di Ferrini (L) per Sipos (L) che parte sulla linea del fuorigioco, il numero 25 si trova a tu per tu col portiere avversario e lo mette a sedere con un bel pallonetto.

Il primo angolo della partita per l’Ospitaletto arriva alla mezz’ora, dopo un batti e ribatti la palla arriva sulla testa di Gualandris (O) che la spedisce alta. Al 35′, nuova occasione per i blucelesti ma Pellegrino (L) sbaglia il controllo e Sonzogni (O) riesce ad intervenire in uscita bassa.

Negli ultimi dieci minuti di gioco il Lecco si abbassa un po’ troppo e gli orange avanzano pericolosamente, ma la formazione di Valente tiene bene e mantiene il doppio vantaggio fino all’intervallo.

Secondo Tempo

Il Lecco rientra in campo con lo stesso piglio del primo tempo e conquista il primo calcio d’angolo della ripresa al 51′: Furrer (L) la mette sul primo palo per Marrone (L) che l’allunga ma non trova nessun compagno a spizzicarla al centro dell’area.

Bell’azione sulla sinistra di Messaggi (O) che s’insinua nella difesa del Lecco e calcia in porta ma Furlan (L) risponde presente e respinge il tiro sul primo palo. Gli ospiti spingono ancora sulla sinistra al 56′ con Messaggi (O) che questa volta invece che tirare l’appoggia indietro per la conclusione a rete di Guarnieri (O) che la spedisce in rete alla destra di Furlan (L).

Al 63′ possibile calcio di rigore su Sipos (L), il direttore di gara Maccorin va a rivederla al Var ma non concede il tiro dagli undici metri. Al 68′ il Lecco ci prova con il cross rasoterra dalla destra di Pellegrino (L), Sipos (L) manca il tocco di un soffio in area piccola.

L’Ospitaletto si butta in avanti nei minuti finali alla ricerca del gol del pareggio, il Lecco si chiude bene: al 87′ Furlan compie un miracolo sul colpo di testa di Mondini (O) togliendo letteralmente la palla dallo specchio con un super intervento in tuffo.

Al 92′ è il Lecco ha l’occasione del 3-1 con Frigerio che la spara addosso a Sonzogni, l’ultima chance è per l’Ospitaletto con il colpo di testa di Bertoli (O) ma ancora una volta Furlan (L) salva il risultato. Il Lecco soffre nella ripresa ma porta a casa il risultato e i primi tre punti della stagione davanti ai proprio tifosi.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Marrone, Ferrini; Pellegrino (73′ Rizzo), Zanellato (62′ Mallamo), Metlika (62′ Bonaiti), Kritta; Frigerio, Furrer (62′ Galeandro); Sipos. All. Valente

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Nessi, Possenti, Pollio (62′ Sinn); Gualandris, Panatti, Guarnieri, Messaggi; Gobbi (62′ Torri), Bertoli. All. Quaresmini

Marcatori: 16′ Zanellato, 23′ Sipos, 56′ Guarnieri

Arbitro: Maccorin di Pordenone assistito da Leotta di Acireale e Fenzi di Treviso, quarto ufficiale Pizzi di Bergamo

Ammoniti: Guarnieri (O), Sipos (L), Gualandris (O), Bonaiti (L)

Espulsi:

Classifica

Lecco 3

Trento 3

Arzignano 3

Alcione Milano 3

AlbinoLeffe 1

Dolomiti Bellunesi 1

Vicenza 0

Cittadella 0

Lumezzane 0

Novara 0

Pro Patria 0

Pro Vercelli 0

Renate 0

Pergolettese 0

Virtus Verona 0

Giana Erminio 0

Ospitaletto 0

Union Brescia 0

Inter U23 0