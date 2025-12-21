Serie C. Il Lecco conquista la vittoria: Pergo sconfitta 1-0

Il Lecco chiude il girone con una vittoria

Decide la partita il gol di Sipos al 52′

LECCO – Il Lecco torna alla vittoria dopo il pareggio di Lumezzane e chiude il girone d’andata al secondo posto in classifica dietro il Vicenza, anche se l’Union Brescia dovesse vincere nel posticipo di domani con l’Inter U23 rimarrebbe a meno uno dai blucelesti.

Una partita bloccata nel primo tempo in cui la squadra di Valente ha creato tanto ma ha avuto poca concretezza sotto porta, nella ripresa i blucelesti hanno spinto con continuità e trovato il gol con il suo attaccante principe Leon Sipos che mette a segno l’ottavo gol in stagione e regala altri tre punti ai suoi.

Mister Federico Valente deve rivisitare la formazione iniziale a causa dei tanti assenti in casa bluceleste. Tra i pali per la prima volta in stagione Dalmasso, davanti a lui Battistini, Marrone e Romani. A centrocampo da destra a sinistra Rizzo, Metlika, Mallamo, Kritta. Unica punta Sipos supportato da Furrer e Bonaiti.

Sul fronte opposto il tecnico di Mario Tacchinardi deve rinunciare agli squalificati Cordaro e Lambrughi. In porta c’è Doldi, in difesa Bane, Arini e Benvenuto. Centrocampo a cinque con Aidoo, Dore, Di Gesù, Careccia e Pessolani. Davanti la coppia formata da Parker e Corti.

Cronaca

Manovra bene in apertura il Lecco che prova ad avvicinarsi alla porta di Doldi (P) con un pressing molto alto. Al 7′, la Pergolettese approfitta di varie disattenzioni in fase difensiva dei blucelesti e va al tiro con Careccia (P), Dalmasso (L) in tuffo sventa il pericolo e la mette in angolo. La formazione di casa risponde con la conclusione di Mallamo (L), al 15′, ma il centrocampista la spara in curva ospiti.

Al 24′ Sipos (L) si mette in proprio: ruba palla all’ex Di Gesù (P) e tira dal limite ma non centra di poco lo specchio della porta. Due occasioni nel giro di un minuto alla mezz’ora per il Lecco, prima Kritta (L) di testa libera Sipos (L) da solo davanti a Doldi (P), il croato va al tiro ma Bane (P) arriva in scivolata e salva sulla linea, poi sulla respinta la sfera arriva a Metlika (L) che calcia forte però la palla viene di nuovo salvata sulla linea di porta.

Nell’azione concitata l’arbitro Zoppi è chiamato al FVS dalla panchina del Lecco per un possibile fallo su Rizzo ma il direttore non concede il penalty. Al 40′, ci riprova Metlika (L) con un diagonale rasoterra ma la palla attraversa tutta l’area piccola e esce sul fondo. La Pergo risponde con una punizione di Sean Parker (P) dai trenta metri, Dalmasso (L) la trattiene con qualche difficoltà.

Al 43′, punizione battuta a due per i blucelesti, Metlika (L) calcia dai 25 metri ma la palla esce sul fondo. Due minuti dopo, Marrone (L) lancia in profondità Sipos (L) che dopo un gran controllo a seguire la spara in bocca a Doldi (P).

Bisogna essere più concreti sotto porta per portare a casa gli ultimi tre punti del girone e mantenere costante la distanza dalla capolista Vicenza e mantenere il vantaggio risicato sul Brescia. Valente potrebbe mettere dei giovani della primavera per dare più freschezza in fase offensiva.

Secondo Tempo

Il Lecco riparte con gli stessi undici, al 48′ Rizzo (L) supera bene il diretto avversario e invece di calciare direttamente in porta la passa all’accorrente Bonaiti (L) che calcia di poco sopra la traversa. Finalmente la partita di sblocca al 52′: bella azione sulla destra, la palla arriva in area a Sipos (L) che si gira e la mette nell’angolino basso alla sinistra di Doldi (L).

Il Lecco è in fiducia e al 56′ Metlika (L) ci prova di nuovo da fuori, Doldi (P) risponde con una gran parata a sventare il pericolo. Al 63′ grande azione in velocitàò del Lecco sulla destra conclusa da Battistini (L) sull’esterno della rete.

Nuova azione in ripartenza, Mallamo (L) lancia in profondità Rizzo (L) che alleggerisce su Furrer (L), lo svizzero calcia troppo su Doldi (P). Al 70′ grande intervento difensivo di Bane (P) in anticipo su Kritta (L) lanciato a rete. La Pergolettese ci prova con una punizione dal limite al 78′: Careccia (P) la spara alta sopra la traversa. Al’83’ cross dalla destra di Aidoo (P) per il centro dell’area, la palla diventa un tiro che sbatte sulla parte alta della traversa.

Il Lecco chiude in controllo della partita e si porta a casa tre punti importanti per la classifica e per il morale. Ora dopo la pausa natalizia si ripartirà dalla gara esterna contro l’Ospitaletto.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Dalmasso; Battistini, Marrone, Romani; Rizzo (73′ Grassini), Mallamo (87′ Nova), Metlika (87′ Mihali), Kritta; Bonaiti (73′ Anastasini), Furrer (73′ Galeandro); Sipos. All.Valente

PERGOLETTESE (3-5-2): Doldi; Bane, Arini, Benvenuto (59′ Tomaselli); Aidoo, Dore, Di Gesù (Tremolada), Careccia, Pessolani (46′ Padalino); Parker, Corti (59′ Ferrandino). All. Tacchinardi

Marcatori: 52′ Sipos

Arbitro: Zoppi di Firenze coadiuvato da Jorgji di Albano Laziale e Meraviglia di Pistoia, quarto ufficiale Massari di Torino. Al FVS Cavalli di Bergamo

Ammoniti: Paladino (P)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 49

Lecco 37

Union Brescia 33

Cittadella 32

Inter U23 27

Alcione Milano 27

Trento 27

Giana Erminio 26

Renate 25

Arzignano 24

Pro Vercelli 24

Lumezzane 22

Ospitaletto 22

AlbinoLeffe 21

Dolomiti Bellunesi 21

Novara 21

Virtus Verona 18

Pergolettese 15

Pro Patria 12

Triestina -2