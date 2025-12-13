Serie C. Il Lecco non sfata il tabù di Lumezzane: al Saleri finisce 1-1

Il Lecco rimane al secondo posto a più quattro sull’Union Brescia

Apre le marcature Caccavo al 13′, il Lecco risponde al 44′ con Furrer

LUMEZZANE – Un punto a testa per le due formazioni in campo al Tullio Saleri, la gara tra Lumezzane e Lecco finisce 1-1. In classifica i blucelesti si portano momentaneamente a più quattro sull’Union Brescia del nuovo mister Corini che scenderà in campo domani contro la Dolomiti Bellunesi. Mentre, la formazione di casa si porta a quota 21 punti cogliendo il nono risultato utile consecutivo.

Un punto stretto ai blucelesti che nel primo tempo hanno subito la rete dell’1-0 su un erroraccio di Tanco, mentre nella ripresa hanno attaccato con continuità sfiorando il gol in più occasioni mancando così l’opportunità di portare a casa altri tre punti dopo quelli di settimana scorsa contro l’Alcione.

I padroni di casa guidati da mister Emanuele Troise schierano Drago in porta, difesa a quattro con Moscati, Deratti, Gallea e Pagliari, sulla linea mediana Rocca, Paghera, Rolando Ghillani. Davanti il tandem formato da Caccavo e Iori.

Mister Federico Valente deve rinunciare per la partita odierna a Voltan, Ndongue, Zanellato e al lungodegente Ferrini e schiera tra i pali Furlan, davanti a lui Battistini, Tanco e Romani. A centrocampo Rizzo a destra, Bonaiti, Metlika, Mallamo e Kritta. Davanti Furrer e Sipos.

Cronaca

Parte in avanti il Lecco che si muove bene sulla fascia sinistra con Kritta (L) che lascia partire un bel cross sul secondo palo, ci arriva Rizzo (L) di testa ma la palla è fuori. Il Lumezzane prova ad addentrarsi nella metà campo avversaria ma i blucelesti chiudono bene le linee.

Al 13′ si sblocca la partita: errore clamoroso di Tanco (L) nell’alleggerire dietro verso Furlan (L), il difensore non si accorge dell’arrivo di Caccavo (LU) che gli soffia il pallone e conclude in porta. Al 17′, il Lecco risponde con la conclusione di Mallamo (L) che sfiora il palo alla destra di Drago (LU).

La squadra di Valente si abbassa troppo e con troppa leggerezza regala palla al Lumezzane anche concedendo diverse punizioni. Al 25′, tentativo dai 30 metri di Pachera (LU) ma la palla esce sul fondo. Poco dopo, al 28′, punizione dal limite di Rolando (LU) sulla ribattuta calcia di nuovo il numero 19 ma Furlan (L) blocca la palla.

Si risveglia il Lecco al 36′: azione portata avanti da Battistini (L) che libera per Kritta (L) che calcia forte, ma la palla va alta sfiorando l’incrocio dei pali. Tripla occasione da angolo per i blucelesti con i tre difensori al 41′: prima il colpo di testa di Tanco (L) respinto da Caccavo (LU), la palla rimessa in mezzo per Romani (L) che centra il palo, sul tap-in ci prova Battistini (L) ma la difesa rossoblù schierata sulla linea di porta allontana.

I blucelesti trovano il meritato pareggio al 44′: Metlika (L) ruba palla al limite, apre per Sipos (L) che libera per l’inserimento di Furrer (L) che con un diagonale vincente sul secondo palo non lascia scampo a Drago (LU).

Il Lecco era partito bene nei primi dieci minuti di gara, ma il gol avversario ha tagliato le gambe ai blucelesti che hanno faticato almeno inizialmente a reagire. Negli ultimi dieci minuti, la squadra di Valente ha ritrovato fiducia e spinto con continuità trovando il pareggio.

Secondo Tempo

Clamorosa occasione in apertura di secondo tempo per il Lecco: incursione in area di Furrer (L) che alleggerisce dietro per Sipos (L) che apre troppo il piattone e calcia malamente a lato da ottima posizione. Ancora Lecco al 53′: cross di Mallamo (L) per Rizzo (L), Drago (LU) coi pugni anticipa l’intervento dell’esterno destro.

Al 57′, Furrer (L) largo sulla destra prova a metterla in mezzo, il cross diventa un tiro su cui Drago (LU) interviene bene a chiudere sul primo palo. Lumezzane vicino al gol al 59′: grande tacco al limite di Caccavo (LU) per l’inserimento di Moscati (LU) che calcia sul primo palo, Furlan (L) attento sventa il pericolo con un super intervento.

Triplo cambio per i blucelesti al 65′: dentro Pellegrino, Mihali e Marrone per Mallamo, Rizzo e Tanco già ammonito. Al 70′, grande occasione per Sipos (L) che arriva con un attimo di ritardo sul cross al centro di Kritta (L). Due occasioni nel giro di un minuto per il Lecco al 75′: Pagliari (LU) in chiusura su Marrone (L) centra la propria traversa, sulla ribattuta Bonaiti (L) al volo colpisce il palo.

Rocca (LU) ci prova, al 79′, con una girata in area che finisce alta sopra la traversa. Valente all’80 si gioca l’FVS per una spinta su Bonaiti (L) ma per l’arbitro Dasso non c’è nulla. Al 89′ tentativo di Kritta (L) da buona posizione, la palla però finisce tra le braccia di Drago (LU). Al 95′, Troise si gioca l’FVS per un possibile fallo di Battistini su Gallea, ma ancora una volta per il direttore di gara non c’è nulla.

Finisce così la partita del Saleri, il Lecco le ha tentate tutte nel secondo tempo centrando tre pali nel corso di tutta la partita ma non ha trovato il gol del meritato vantaggio.

Tabellino

LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Moscati, Deratti, Gallea, Pagliari; Rocca, Paghera, Rolando Ghillani (83′ Napolitano); Iori (65′ Ferro), Caccavo (90′ D’Agostino). All. Troise

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco (65′ Marrone), Romani; Rizzo (65′ Mihali), Mallamo (65′ Pellegrino), Metlika, Kritta; Bonaiti, Furrer (83′ Alaoui); Sipos (90′ Galeandro). All. Valente

Marcatori: 13′ Caccavo (LU), 44′ Furrer (L)

Arbitro: Dasso di Genova coadiuvato da Cassano di Saronno e Martinelli di Seregno, quarto ufficiale Frasynyak di Gallarate, al FVS Chimento di Saronno

Ammoniti: Tanco (L), Battistini (L)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 43

Lecco 34

Union Brescia 30

Cittadella 28

Inter U23 27

Alcione Milano 27

Pro Vercelli 24

Trento 23

Giana Erminio 23

Renate 21

Dolomiti Bellunesi 21

Lumezzane 21

Novara 20

AlbinoLeffe 18

Arzignano 18

Ospitaletto 16

Pergolettese 15

Virtus Verona 14

Pro Patria 12

Triestina -5