Serie C. Il Lecco ottiene solo un punto al Nereo Rocco, con la Triestina finisce 1-1

Continua il digiuno di vittorie in trasferta per i blucelesti

Al gol di Ferrini al 63′, risponde D’Urso al 70′

TRIESTE – Un pareggio giusto quello del Nereo Rocco tra Triestina e Lecco: i padroni di casa hanno dominato nel possesso palla mentre, gli ospiti hanno avuto più chances di sbloccare il risultato sia nel primo che nel secondo tempo ma non sono riusciti a costruire delle azioni di gioco efficaci per andare in rete.

Infatti, il gol del vantaggio targato Ferrini è arrivato sulle conseguenze di un calcio d’angolo. I blucelesti mancano, poi, di attenzione in occasione della rete del pareggio di D’Urso, lasciato troppo solo in area di rigore. La formazione bluceleste porta a casa un punto da Trieste e spreca l’occasione di vincere in trasferta, tre punti che mancano dal 29 ottobre 2023.

Mister Federico Valente sceglie la certezza Furlan tra i pali, esordio dal primo minuto per Tanco al centro della difesa, Battistini sulla destra e Ferrini sulla sinistra. Dal centrocampo in su, invece, il tecnico non cambia e sceglie gli stessi interpreti della match contro l’Ospitaletto: Pellegrino, Zanellato, Metlika e Kritta. Dietro a Sipos la coppia formata da Frigerio e Furrer.

Dall’altra parte Geppino Marino schiera Matosevic in porta, davanti a lui una difesa a tre composta da Moretti, Kosijer e Anzolin. Centrocampo a cinque con Jonsson, Pedicillo, Voca, Ionita e Tonetto. La coppia offensiva è composta da D’Urso e Vertainen.

Cronaca

Per la sfida Triestina-Lecco i tifosi di casa disertano lo stadio Nereo Rocco in segno di protesta contro la società. L’unico segno del tifo organizzato è uno striscione con la scritta “Questo è quello che vi meritate”. 180 invece i supporters blucelesti.

Nei minuti iniziali la Triestina prova a offendere sulla destra ma la squadra di Valente chiude bene gli spazi e prova a impostare il gioco con passaggi veloci. La prima conclusione del match arriva al 6′ con il tiro da fuori di Furrer (L), ma la palla esce a lato.

I padroni di casa, col passare dei minuti, guadagnano metri nella metà campo lecchese e al 15′ Vertainen (T) mette in mezzo un cross di esterno pericoloso che Furlan (L) devia in angolo. I blucelesti rispondono, al 19′, da calcio d’angolo, ma il colpo di testa di Battistini (L) termina debolmente tra le braccia di Matosevic (T).

Alla mezz’ora la partita fatica a decollare e i ritmi si abbassano, i blucelesti commettono diversi errori in fase di impostazione ma la Triestina non riesce ad approfittarne. Al 34′ mister Marino chiede l’intervento del Football Video Support per un possibile tocco di mano in area di Tanco (L), ma l’arbitro Aloise decide che non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

I biancorossi si spingono in avanti nel finale di tempo e al 40′ D’Urso (T) tenta il tiro da fuori che esce di poco sopra la traversa. I blucelesti rispondono al 44′ con il cross dalla destra di Pellegrino (L) per Sipos (L) ma il croato non centra lo specchio della porta. Al 46′ chance da corner anche per la Triestina con Kosier (T) che svetta più in alto di tutti, ma Furlan (L) controlla l’uscita della palla sul fondo.

Un primo tempo privo di grandi occasioni da una parte e dall’altra: mister Valente deve dare una scossa ai suoi nell’intervallo per cercare di sbloccare il risultato del Nereo Rocco.

Secondo Tempo

Alle ripresa parte meglio la Triestina che appare più fresca a livello fisico e schiaccia il Lecco nella propria trequarti con diversi traversoni da una parte e dall’altra. Al 56′ Kritta (L) guadagna un calcio d’angolo per i suoi, Battistini (L) fa da torre ma la difesa alabardata si chiude a riccio.

Zanellato, al 58′, s’inventa un cross dalla trequarti per Sipos (L) che non riesce ad indirizzare verso la porta difesa da Matosevic (T). Al 60′ entrano Mallamo e Galeandro nel Lecco per Metlika e Frigerio e poco dopo il Lecco passa in vantaggio al 63′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: cross in area di Battistini (L) per Kritta (L) che calcia di prima, sulla respinta di Matosevic (T) arriva la zampata vincente di Ferrini (L).

Il Lecco prende fiducia dopo il gol: Galeandro (L) ci prova dai trenta metri con un tiro a giro che va fuori di poco. La Triestina però trova il pareggio al 70′: Ionita (T) dentro per D’Urso (T) che si gira bene in area e, grazie a una deviazione di Tanco (L), la palla finisce in rete alle spalle di Furlan (L).

Il Lecco non si perde d’animo e prova ad avventurarsi in avanti ma la Triestina chiude bene gli spazi di manovra. All’83’ ci prova Rizzo (L) con un’imbucata sulla fascia destra ma Matosevic (T) chiude bene sul primo palo. Al 92′ ultima chance del Lecco dalla bandierina: Kritta (L) per Ferrini (L) che la mette alta sopra la traversa.

La gara al Nereo Rocco finisce con un pareggio per 1-1, al Lecco manca ancora qualcosa sia dal punto fisico che a livello di aggressività e ritmo. La prossima sfida per trovare i tre punti dei blucelesti sarà in casa contro la Dolomiti Bellunesi.

Tabellino

TRIESTINA (3-5-2): Matosevic; Moretti, Kosijer, Anzolin; Jonsson, Pedicillo, Voca (46′ Sambù), Ionita, Tonetto; Vertainen, D’Urso (86′ Gunduz). All. Marino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Ferrini; Pellegrino (75′ Rizzo), Zanellato (82′ Bonaiti), Metlika (60′ Mallamo), Kritta; Frigerio (60′ Galeandro), Furrer (75′ Alaoui); Sipos. All. Valente

Marcatori: 63′ Ferrini, 70′ D’Urso

Arbitro: Aloise di Voghera assistito da Andriambelo di Roma 1 e D’Ascanio di Roma 2; quarto ufficiale Colaninno di Nola; operatore Fvs Della Mea di Udine.

Ammoniti: Pellegrino (L), Battistini (L)

Espulsi:

Classifica

Pro Vercelli 6

Cittadella 4

Lecco 4

Renate 4

LR Vicenza 3

Trento 3

Arzignano 3

Alcione Milano 3

AlbinoLeffe 1

Dolomiti Bellunesi 1

Novara 1

Inter U23 1

Virtus Verona 1

Giana Erminio 1

Pro Patria 0

Ospitaletto 0

Brescia 0

Pergolettese 0

Lumezzane 0

Triestina -6