Serie C. Il Lecco pareggia 1-1 contro l’Alcione Milano al Rigamonti-Ceppi

Quarta partita senza vittorie per i blucelesti di Valente

Vantaggio Alcione al 41′ con Galli, pareggio del Lecco al 54′ con Manetti

LECCO – Un punto che muove la classifica ma lascia l’amaro in bocca per le occasioni sprecate nel finale. Al Rigamonti-Ceppi il Lecco sotto a fine primo tempo per un’ingenuità difensiva capitalizzata da Galli, trova il pareggio con Manetti al 54′ del secondo tempo.

Momento difficile per il Lecco di Federico Valente che non trova la vittoria da quattro partite e ora si trova in un deludente 12° posto in classifica, molto al di sotto delle aspettative di inizio stagione.

Mister Federico Valente deve rinunciare a tanti infortunati a partire dal portiere Vettorel oltre che Arena, Sinn e Moutassime e sceglie Dalmasso tra i pali, in difesa Rizzo, Comi e Bordoni. In mediana Urso, Metlika, Mallamo e Manetti. Sulla trequarti Pellegrino e Capello dietro a Murillo.

Sul fronte opposto mister Giovanni Cusatis sceglie il 4-3-2-1 con Raffaelli in porta, davanti a lui Sadotti, Pirola, Miculi e Chierichetti. A centrocampo Lopes, Galli, Rebaudo. Pitou, Morselli trequartisti dietro l’unica punta Zini.

Cronaca

Bell’avvio del Lecco al Rigamonti-Ceppi contro l’Alcione Milano: al 6′ i blucelesti vanno vicino al gol da calcio d’angolo ma Raffaelli (A) si trova il pallone tra le mani. Gli ospiti rispondono con l’incursione di Pitou (A) dalla sinistra, ma la sua conclusione finisce alta. All’8′ ci prova Morselli (A) da punizione, palla fuori di poco.

Bella azione in velocità del Lecco al 14′, Pellegrino (L) manca però l’aggancio nel finale. Al 18′ la formazione di Valente va di nuovo al tiro con Mallamo (L), ma il suo tiro viene fermato in tuffo da Raffaelli (A). Gol annullato al Lecco al 19′: Capello per Murillo che scarta il portiere avversario e la mette in rete, però l’azione è viziata dalla posizione di fuorigioco dell’attaccante.

Bella conclusione di Urso (L) al 24′ con la risposta in tuffo di Raffaelli (A), sull’angolo successivo ci prova ancora Urso (L) ma la palla viene ancora respinta in corner. Le squadre si affrontano a viso aperto, ma non ci sono occasioni per parte fino al 41′ quando l’Alcione passa in vantaggio: la difesa del Lecco si passa la palla davanti alla porta con troppa leggerezza, gli ospiti riescono a rubare palla con Galli (A) che la mette in rete.

Il primo tempo si chiude con il vantaggio degli orange, mister Valente deve mischiare le carte nell’intervallo per cercare almeno il pareggio.

Secondo Tempo

Il Lecco parte forte ma sbaglia subito un’occasione in apertura: cross di Manetti (L) per Murillo (L) che colpisce male la palla e la mette fuori. I blucelesti trovano il pareggio al 54′: punizione centrale di Metlika (L) la difesa dell’Alcione pasticcia in area piccola, Manetti (L) con una zampata la infila in rete.

Triplo cambio per il Lecco: dentro Fasan, Litti e Casarotto per Murillo, Manetti e Pellegrino. I padroni di casa ci provano dalla distanza con la conclusione di Casarotto (L) al 67′ che però viene bloccata da Raffaelli (A). Grande intervento di Dalmasso (L) su Pitou (A) al 75′, il portiere bluceleste la mette in angolo.

Il Lecco spreca all’80’ con Casarotto (L) che da buona posizione spara la palla alta sopra la traversa. Grande opportunità per Mallamo (L) al 92′ la palla esce di poco alla sinistra di Raffaelli (A). Ultima conclusione al 95′ dalla distanza di Casarotto (L) che finisce ancora fuori.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Dalmasso; Rizzo, Comi, Bordoni (73′ Sidler); Urso (76′ Bonaiti), Metlika, Mallamo, Manetti (63′ Litti); Pellegrino (63′ Casarotto), Capello; Murillo (63′ Fasan). All. Valente

ALCIONE MILANO (4-3-2-1): Raffaelli; Sadotti (85′ Braida), Pirola, Mìculi, Chierichetti; Lopès (75′ Mocchi), Galli (63′ Lanzi), Rebaudo (85′ Bertolotti); Pitou, Morselli; Zini (63′ Marconi). All. Cusatis

Marcatori: 41′ Galli (A), 54′ Manetti (L)

Arbitro: Buzzone di Enna coadiuvato da Testai di Catania e Citarda di Palermo; quarto uomo Aloise di Voghera, al FVS Nicosia di Saronno

Ammoniti: Mallamo (L), Sadotti (A), Casarotto (L), Comi (L)

Espulsi: