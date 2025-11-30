Serie C. Il Lecco perde di misura contro la capolista Vicenza

Seconda sconfitta consecutiva per il Lecco di Valente

Decide la gara il gol di Stucker al 24′

VICENZA – Il Lecco tiene testa alla squadra di Gallo ma esce sconfitto dal Romeo Menti contro la capolista Vicenza che si dimostra la realtà più solida del campionato di Serie C ed allunga a più 12 sui blucelesti che incassano la seconda sconfitta consecutiva dopo la beffa interna contro il Cittadella di una settimana fa.

I blucelesti, come contro la squadra di Iori, non riescono a graffiare in fase offensiva e mancano soprattutto negli ultimi trenta metri creando poche vere occasioni da rete. Ora, il Lecco deve guardarsi alle spalle in classifica, domani infatti c’è il posticipo tra Cittadella e Union Brescia con quest’ultima che con una vittoria potrebbe scavalcare la squadra di Valente e tornare al secondo posto.

Il tecnico del Vicenza, Fabio Gallo, schiera il consolidato 3-5-2 con Gagno in porta, davanti a lui il terzetto è formato da Cuomo, Leverbe e Sandon. A centrocampo, da destra e sinistra, giocano Tribuzzi, Zonta, Carraro in regia, Alessio e Costa. In attacco la coppia formata da Morra e Stuckler.

Sul fronte opposto Federico Valente ritrova Mallamo e Furrer che porta in panchina, Furlan in porta, la difesa a tre è formata da Battisitni, Tanco e Romani. A centrocampo Rizzo, Zanellato, Metlika e Kritta. Al posto di Frigerio infortunata nuova opportunità dal primo minuto per Voltan in coppia con Galeandro, davanti il perno centrale è Sipos.

Cronaca

Parte bene il Lecco trascinato dai 700 tifosi blucelesti chiudendo bene gli spazi alla formazione di casa e prova a ripartire veloce. All’8′, bell’idea di Morra (V) in verticale per l’inserimento di Stuckelr (V), Furlan (L) chiude in uscita bassa. Il Lecco risponde al 10′ con il lancio di Galeandro (L) per Rizzo (L) che viene disturbato da Costa (V) al momento del tiro.

Al 12′, brivido per i blucelesti Tanco (L) sbaglia il rinvio e stende Morra (V) prendendolo per la maglia, la panchina del Vicenza chiede l’intervento dell’FVS. L’arbitro Restaldo decide di non ammonire né espellere il difensore argentino. Al 17′, punizione dalla trequarti per i biancorossi: Tribuzzi (V) trova Leverbe (V) sul primo palo, ma la palla viene respinta dalla difesa bluceleste.

Il Vicenza prende il predominio del campo e trova il gol al 24′: cross dalla destra di Tribuzzi (V) per Stuckler (V) che taglia bene sul secondo palo e di testa la spedisce in rete. La formazione di Valente reagisce subito, al 27′, con il bel cross di Rizzo (L) per il colpo di testa di Sipos (L), la palla sfiora il palo alla sinistra di Gagno (V).

Il Lecco ruba bene palla ai padroni di casa ma è troppo lento nelle ripartenze e non riesce a graffiare. Al 38′, disimpegno sbagliato dai biancorossi a centrocampo, Zanellato (L) è li prova a sorprendere Gagno (V) fuori dai pali con un gran tiro dalla distanza che però esce sul fondo. Il Vicenza risponde con la giocata di Morra (V) su Tanco (L), il tiro di punta sfiora il palo esterno.

Al 42′ bella discesa di Kritta (L) sulla sinistra, l’esterno trova Sipos (L) in mezzo all’area, il suo tiro è troppo debole per impensierire il portiere di casa. Disattenzione della difesa del Lecco sul corner al 44′: Sandon (V) libero di colpire in area da solo, ma per fortuna del Lecco schiaccia troppo la palla sul terreno di gioco.

Primo tempo combattuto, i blucelesti dopo il gol subito hanno reagito bene non schiacciandosi nella propria metà campo ma provando a far male alla capolista. Serve maggiore precisione e velocità per trovare la palla del pareggio.

Secondo Tempo

Il Lecco cambia in apertura di secondo tempo: dentro Mallamo e Alaoui per Galeandro e Voltan. Il Vicenza ci prova da calcio da fermo: punizione esterna di Costa (V) per la testa di Leverbe (V), la palla esce di poco a lato. Mallamo (L) si muove bene tra le linee di centrocampo e attacco creando pericoli alla retroguardia biancorossa. Al 53′, Metlika (L) trova Sipos (L) in area, il croato va alla conclusione ma la palla esce a lato.

Il Vicenza si copre a difendere il gol del vantaggio, il Lecco in propensione offensiva cerca il pareggio, al 57′ possibile fallo da rigore su Sipos (L), l’arbitro Restaldo va al monitor a rivedere l’azione ma non concede il penalty. Al 60′ tiro di Kritta (L) di destro, palla allontanata coi pugni da Gagno (L).

Il Vicenza ci prova con il tiro dai 30 metri di Morra (V), la palla finisce in curva al 70′. Valente toglie Sipos per inserire Furrer, Alaoui si sposta in avanti come punta centrale. Al 71′, lancio in verticale per Morra (V) che si trova a tu per tu con Furlan (L), la palla esce sul fondo ma l’azione viene annullata per fuorigioco dell’attaccante di casa.

Al 80′, Caferri (V) supera Zanellato (L) sulla sinistra e mette in mezzo una palla pericolosa non raccolta dagli attaccanti biancorossi. Il Vicenza chiude in avanti all’88’ con il cross di Cavion (V) per Pellizzari (V), la palla sbatte sui piedi di Battistini (L) che la mette in angolo. Doppia occasione in chiusura per il Vicenza al 92′, Rauti (V) apre per Caferri (V), Furlan (L) risponde con una grande parata, sulla ribattuta arriva Stucker (V) ma Tanco (L) la salva sulla linea.

Poche vere occasioni da rete nella ripresa, il Lecco ha gestito il possesso palla e provato a cercare la rete del pareggio che avrebbe riaperto la gara, ma il Vicenza ha chiuso bene gli spazi e provato a colpire in contropiede soprattutto nel finale di partita con i nuovi entrati.

Tabellino

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi (70′ Caferri), Zonta (70′ Cavion), Carraro, Alessio (75′ Pellizzari), Costa; Stucker, Morra (75′ Rauti). All. Gallo

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Rizzo (71′ Pellegrino), Zanellato, Metlika, Kritta (85′ Lovisa); Galeandro (46′ Mallamo), Voltan (46′ Alaoui); Sipos (71′ Furrer). All. Valente

Marcatori: 24′ Stucker (L)

Arbitro: Restaldo di Ivrea coadiuvato da Chiavaroli di Pescara e Robilotta di Sala Consilina, quarto ufficiale Zago di Conegliano e al FVS Fenzi di Treviso

Ammoniti: Gallo (V), Romani (L), Cuomo (L), Battistini (L), Mallamo (L), Lovisa (L)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 42

Lecco 30

Union Brescia 29

Cittadella 27

Alcione Milano 27

Inter U23 26

Pro Vercelli 23

Trento 20

Renate 20

Novara 19

Giana Erminio 19

Lumezzane 17

Arzignano 17

AlbinoLeffe 17

Ospitaletto 15

Dolomiti Bellunesi 14

Pergolettese 14

Virtus Verona 13

Pro Patria 12

Triestina -5