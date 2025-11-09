Serie C. Il Lecco perde di misura contro un buon Novara

Seconda sconfitta in campionato per la squadra di Valente

Decide la partita il gol di Da Graca al 71′

NOVARA – Il Lecco spreca un’occasione d’oro per tornare al secondo posto in solitaria dopo la sconfitta dell’Union Brescia contro l’Alcione Milano e rimane a quota 27 punti al terzo gradino del podio. Mentre, il Vicenza allunga a più otto su le due contendenti.

La squadra di Valente perde di misura contro un ottimo Novara che sia nel primo che nel secondo tempo ha avuto diverse chances per sbloccare il risultato al Silvio Piola. I blucelesti crea poco nei primi 45 minuti, e anche nella ripresa si vede lo stesso copione. La squadra di casa sblocca il risultato con Da Graca che da solo in mezzo all’area colpisce a rete con troppa facilità. Dopo il gol ci si aspettava una reazione che non c’è stata da parte del Lecco che deve rimboccarsi le maniche in vista del prossimo match contro la Pro Patria.

I padroni di casa guidati da Andrea Zanchetta schierano Boseggia in porta, davanti a lui nella difesa a tre Lorenzini, Khailoti e Citi. A centrocampo Agyemang, Di Cosmo, Basso, Dell’Erba e Donadio. Davanti la coppia Da Graca e Alberti.

Sul fronte opposto mister Federico Valente schiera Furlan tra i pali davanti a lui nella difesa a tre torna titolare capitan Battistini con Tanco e Romani. A centrocampo esterni invertiti con Kritta a destra e Mallamo a sinistra, in mediana Metlika e Zanellato. I due trequartisti sono Furrer e Frigerio dietro a Leon Sipos.

Cronaca

Quasi 500 tifosi sostengono la squadra bluceleste nella trasferta dello stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa aggrediscono alto il Lecco che riparte veloce, al 6′, con il grande lancio di Zanellato (L) per Furrer (L) che tenta il tiro a giro verso la porta difesa da Boseggia (N), ma la conclusione viene deviata in angolo.

Tanti errori non forzati per il centrocampo del Lecco che regala palla alla formazione di Zanchetta con troppa facilità. Alberti (N), al 17′, si rende pericoloso di testa, la palla esce di poco a lato. Poche emozioni nei primi venti minuti di gioco al Piola, le squadre tengono bene le linee e concedono pochi spazi agli avversari.

Al 30′ la panchina del Novara chiama il Football Video Support per un fallo di mano di Romani (L) in area, e per fortuna del Lecco l’arbitro Di Cicco non concede il tiro dagli undici metri perchè il braccio del difensore è attaccato al corpo. Zanchetta prova a smuovere le carte in tavola invertendo gli esterni: Agyemang a sinistra e Dell’Erba a destra.

Al 40′, i blucelesti non riescono ad avvicinarsi all’area di rigore e Zanellato (L) è costretto a tentare la conclusione dei 30 metri che finisce altissima sopra la traversa. L’occasione più pericolosa della partita arriva al 42′: gioco di gambe di Alberti (N) in area che imbuca bene per Dell’Erba (N), il suo tiro si stampa sul palo esterno.

Poco Lecco nei primi 45 minuti di gioco che non riesce a trovare l’imbeccata giusta per i propri attaccanti. Il Novara oltre a difendersi bene in maniera ordinata ha costruito alcune occasioni pericolose sfruttano le incertezze in mediana dei blucelesti. Valente deve scuotere i suoi nell’intervallo per portare a casa la terza vittoria consecutiva.

Secondo Tempo

Si riparte con gli stessi undici da una parte e dall’altra. Gli ospiti entrano con più vivacità e ci provano al 48′: punizione dalla trequarti di Kritta (L) per la testa di Zanellato (L), Boseggia (N) la fa sua senza difficoltà. Furrer è più insidioso dopo essere stato spostato sulla fascia sinistra da Valente.

Al 54′ cross di Battistini (L) per la testa di Sipos (L) che non riesce a dare troppa forza alla palla per impensierire il portiere avversario. Al 56′, il Novara di nuovo pericoloso: lancio di Citi (N) per Alberti (N), Battistini (L) appoggia troppo debolmente la sfera di testa verso Furlan (L) che deve mettersi di traverso per impedire che il numero 9 del Novara batta a rete. Agyemang (N), al 59′, ci prova da fuori, il portiere del Lecco la prende in tuffo.

Partita viva nella ripresa con il Lecco imposta il proprio gioco alzando il baricentro, il Novara ci prova in ripartenza al 70′ con il tiro di Donadio (L), Furlan (L) chiude bene sul primo palo. Azione fotocopia un minuto dopo con Donadio (N) che questa volta sceglie di crossare e la mette in mezzo per Da Graca (N) che di testa sblocca il risultato al Piola.

Valente effettua tre cambi dentro Rizzo, Pellegrino e Galeandro per Battistini, Furrer e Frigerio, Kritta torna sulla propria fascia si competenza. Il Lecco non riesce a reagire e sciupa un corner al 83′, il Novara si copre inserendo Valdesi al posto di Dell’Erba. Al 85′, Valente chiama il FVS per l’abbraccio di Di Cosmo (N) su Zanellato (L), il direttore di gara non concede il calcio di rigore a favore del Lecco. All’89’, il Novara di nuovo pericoloso in area piccola: Da Graca (N) ne salta tre poi arriva Tanco (L) a ripulire l’area.

Bagno d’umiltà per il Lecco di Valente che si arrende contro un Novara operaio che si è difeso con ordine e attaccato bene gli spazi mettendo spesso in difficoltà la retroguardia bluceleste.

Tabellino

NOVARA (3-5-2): Boseggia; Citi, Lorenzini, Khailoti; Agyemang, Basso, Di Cosmo, Basso, Donadio, Dell’Erba (82′ Valdesi); Da Graca, Alberti. All. Zanchetta

LECCO (3-4-3): Furlan; Battistini (72′ Rizzo), Tanco, Romani (87′ Ndongue); Kritta, Metlika, Zanellato (87′ Alaoui), Mallamo; Frigerio (72′ Galeandro), Sipos, Furrer (72′ Pellegrino). All. Valente

Marcatori: 71′ Da Graca

Arbitro: Di Cicco di Lanciano coadiuvato da Bracaccini di Macerata e Singh di Macerata, quarto ufficiale Bortolussi di Nichelino. Al FVS Mititelu di Torino

Ammoniti: Basso (N), Khailoti (N), Furrer (L)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 35

Union Brescia 27

Lecco 27

Alcione Milano 24

Inter U23 22

Cittadella 21

Trento 19

Pro Vercelli 19

Renate 17

Novara 15

Ospitaletto 13

Arzignano 13

Pergolettese 13

Dolomiti Bellunesi 13

AlbinoLeffe 13

Giana Erminio 12

Virtus Verona 11

Lumezzane 10

Pro Patria 9

Triestina -10