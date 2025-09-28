Serie C. Il Lecco raccoglie un pareggio contro la Giana Erminio

Il Lecco mantiene l’imbattibilità e la testa della classifica

Poche emozioni al Rigamonti-Ceppi contro la squadra di Espinal

LECCO – Il Lecco esce dal Rigamonti-Ceppi indenne e raccoglie 7 punti nel giro di una settimana e mantiene momentaneamente la testa della classifica, il Vicenza infatti gioca domani sera contro la Pro Vercelli.

I blucelesti hanno trovato una Giana Erminio ordinata e ben organizzata per contenere le imbucate dei padroni di casa che hanno avuto le occasioni più pericolose da calcio da fermo, in particolare sui calci d’angolo che non sono state sfruttate dall’undici di Valente.

Mister Federico Valente dopo il match contro la Pro Vercelli dovrà rinunciare a Ferrini per un paio di mesi per l’infortunio alla caviglia, fuori dai giochi anche Grassini per 4 settimane per la lussazione alla spalla mentre, Frigerio ha rimediato una sublussazione alla spalla ma è in panchina. Il tecnico italo-svizzero schiera Furlan in porta, davanti a lui Battistini, Marrone e Tanco. A centrocampo Rizzo, Zanellato, Bonaiti e Kritta. Sulla trequarti esordio dal primo minuto di Voltan a fianco di Furrer dietro a Sipos.

Sul fronte opposto la Giana Erminio risponde col 3-5-2 con Zenti in porta, in difesa Previtali, Piazza e Alborghetti. A centrocampo Albertini, Vitale, Lamesta, Pinto e Ruffini. In attacco il tandem formato da Gabbiani e Capelli.

Cronaca

Partita combattuta nei primi minuti, il Lecco ha la prima chance da calcio angolo al 3′, Bonaiti (L) sulla ribattuta calcia addosso alla difesa avversaria. La Giana ci prova, al 10′, con la discesa di Previtali (G) sulla destra, sul cross Gabbiani (G) manca l’impatto con la palla di poco.

Al 18′, il Lecco ci prova con il cross di Battistini (L) per la bella imbucata di Furrer (L) che sfiora appena la palla di testa. Partita bloccata alla mezz’ora: poche occasioni da parte delle due formazioni in campo al Rigamonti-Ceppi.

Al 32′, punizione dalla trequarti per i padroni di casa: cross per la testa di Zanellato (L) contrastato la palla va in angolo. Dal corner successivo arriva l’azione più pericolosa del primo tempo: Kritta (L) mette in mezzo un traversone tagliato per la testa di Tanco (L) che centra in pieno il palo alla sinistra di Zenti (G).

Nuova occasione per i blucelesti, al 42′, ancora da calcio da fermo: gran colpo di testa in area di Sipos (L), Capelli (G) si immola ed intercetta la palla indirizzata in rete. Buon possesso palla del Lecco che però non riesce a costruire azioni pericolose se non da palla inattiva contro una Giana Erminio che si difende in maniera ordinata.

Secondo Tempo

Mister Valente inserisce forze fresche ad inizio ripresa dentro Mallamo e Metlika per Voltan e Bonaiti. La prima conclusione è degli ospiti, al 50′, con il tiro da fuori di Marotta (G) che esce sopra la traversa. Al 55′, punizione dal limite di Lamesta (L) la conclusione del numero dieci si spegne sul fondo.

Finalmente il Lecco si vede al 63′ in area avversaria con azione veloce propiziata dal tacco di Sipos (L) per Kritta (L), Furrer (L) la mette tagliata in mezzo ma in area piccola non trova nessuno dei suoi pronto a colpire. Zanelllato (L) prende le redini del gioco, il centrocampista apre per Rizzo (L) che trova l’imbucata in area per lo stesso numero 5, la palla sfiora l’incrocio dei pali.

I blucelesti non riescono ad avvicinarsi alla porta difesa da Zenti (G), la Giana si difende bene in maniera ordinata. All’80’ angolo di Metlika (L) messo sul primo palo per il taglio di Sipos (L) che non centra lo specchio della porta.

Al 86′ il possibile episodio che potrebbe sbloccare la partita: Ruffini (G) in area tira la maglietta di Battistini (L), l’arbitro Iacobellis revisiona l’episodio al FVS ma non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

Si chiude una partita con poche emozioni al Rigamonti-Ceppi contro la Giana Erminio, il Lecco mantiene la vetta della classifica. Rimane l’amaro in bocca per non aver sfruttato al massimo le occasioni da reti avute durante i novanta minuti.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Marrone (73′ Romani), Tanco; Rizzo (89′ Pellegrino) , Zanellato (73′ Galeandro), Bonaiti (46′ Metlika), Kritta; Voltan (46′ Mallamo), Furrer, Sipos . All. Valente

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Previtali (46′ Albertini), Piazza, Alborghetti; Occihipinti, Vitale (66′ Pinto), Lamesta, Marotta, Ruffini; Capelli (66′ Akammadu), Gabbiani (74′ Renda). All.Espinal

Marcatori:

Arbitro: Iacobellis di Pisa coadiuvato da Rizzello di Casarano e Testai di Catania, quarto ufficiale Rossini di Torino, al FVS Anonicelli di Milano

Ammoniti: Zanellato (L), Ruffini (G), Mallamo (L), Vitale (G), Capelli (G), Battistini (L)

Espulsi:

Classifica

Lecco 17

LR Vicenza 16 *

Brescia 14

Inter U23 14

AlbinoLeffe 11

Alcione Milano 11 *

Pergolettese 10

Virtus Verona 9

Pro Vercelli 9 *

Arzignano 8

Renate 8

Trento 7

Dolomiti Bellunesi 7

Lumezzane 6 –

Giana Erminio 6 –

Novara 5

Ospitaletto 5 *

Cittadella 4 *

Pro Patria 2 *

Triestina -9

*una partita in meno