Serie C. Il Lecco ricade in casa: la Pro Vercelli vince 2-0

Terza partita senza vittorie per il Lecco di Valente

Decidono la partita i gol di Piran al 3′ e Comi al 49′

LECCO – Tre partite senza vittorie per il Lecco di Federico Valente che nelle ultime gare ha raccolto solo un punto nel pareggio esterno di Trento. Anche oggi nella gara interna contro Pro Vercelli i blucelesti sono apparsi poco consistenti in avanti.

Gli ospiti hanno fatto la guerra al Rigamonti-Ceppi e hanno sfruttato al meglio due palle inattive nel primo tempo. Nella ripresa hanno contenuto con facilità gli sterili attacchi dei blucelesti e portato a casa tre punti meritati. Il Lecco si lecca le ferite e riparte subito in vista del match di mercoledì sera contro la Giana Erminio a Gorgonzola.

Lunga lista di infortunati per mister Federico Valente che deve rinunciare ai due neo arrivati Basili, causa lesione della giunzione miotendinea del muscolo retto femorale della coscia sinistra, e Urso per un affaticamento muscolare. Oltre che ai lungodegenti Voltan, Mallamo, e Ndongue. Agli infortunati si aggiunge anche Tanco che per una lesione muscolo-tendinea all’adduttore lungo sinistro. Rientrano e sono a disposizione in panchina: Battistini, Romani e Kritta.

Le scelte di Valente sono: Furlan in porta, Rizzo, Marrone e Lovisa in difesa, a centrocampo Pellegrino, Zanellato, Metlika e Furrer. Sulla trequarti Duca e Bonaiti, dietro l’esordiente Sean Parker.

Sul fronte opposto Michele Santoni schiera in porta Livieri, davanti a lui Piran, Marchetti, Coccolo e Clemente. Nel centrocampo leggero a tre Iotti, El Bouchataoui e Burruano. Davanti Akpa Akpro, Comi e A. Sow.

Cronaca

Senza i tifosi ospiti al Rigamonti-Ceppi sono quelli del Lecco a trascinare la formazione di casa, sul campo invece è la Pro Vercelli ad impostare il gioco inizialmente, il Lecco deve abituarsi al nuovo schieramento. La prima azione è per i blucelesti: Parker (L) al 5′ si trasforma in assistman e trova al centro dell’area Duca (L) che però manca l’impatto col pallone a pochi passi dalla porta di Livieri (P).

Al 13′ nuova occasione per i padroni di casa: Zanellato (L) si libera bene dalla morsa avversaria e trova Pellegrino (L) che va al tiro dalla distanza, Livieri (P) blocca facile. Il Lecco porta avanti il pressing e Bonaiti (L) al 15′ si scontra col portiere avversario, Valente chiama l’FVS per un possibile fallo da rigore, dopo una lunga revisione per Mazzer non ci sono gli estremi per il calcio dagli undici metri.

Rizzo (L) al 23′ perde una palla sanguinosa sulla fascia destra, Comi (P) in agguato va al tiro dalla distanza, Furlan (L) para in due tempi. Al 29′ passa in vantaggio la Pro Vercelli al primo tiro in porta: punizione in mezzo di El Bouchataoui (L), la palla viene respinta e finisce sui piedi di A. Sow (L) che ha il tempo di prendere la mirare e bucare la porta difesa da Furlan (L).

Primo calcio d’angolo per il Lecco al 38′: la sfera arriva sul secondo palo Bonaiti (L) lotta con Livieri (L) che allontana la sfera. Brutto scontro in area tra Zanellato (L) e Livieri (P), il numero 5 rimane a terra per qualche minuto. Una gara molto nervosa e spezzettata sia per i falli che per le diverse interruzioni di gioco: l’arbitro assegna ben 8 minuti di recupero.

Il Lecco prende anche il secondo gol sempre sulle conseguenze di una palla da fermo: al 47′ dopo un batti e ribatti in area bluceleste e un possibile fallo su Furrer (L) la palla arriva a Sow (P) che libera Comi (P), il centrocampista tira forte e la palla in rete. Il Lecco reagisce con Metlika (L) che lascia partire un bel destro da fuori area, Livieri (P) in tuffo la mette fuori.

Incredibile doppio vantaggio per la Pro Vercelli al Rigamonti-Ceppi, il Lecco deve reagire per trovare almeno il pareggio. Valente dovrà fare delle scelte in fase offensiva per dare più grinta all’attacco bluceleste.

Secondo Tempo

Si aspetta un cambio di passo del Lecco ad inizio secondo tempo ma i blucelsti sono lenti nella manovra. Al 53′ è ancora la Pro a provarci sul cross dalla destra di Akpa Akpro (P), Furlan (L) anticipa Comi (P) in tuffo. Il Lecco non c’è a centrocampo ed è troppo sbilanciato in avanti: al 55′ Akpa Akpro (P) centra il palo alla sinistra di Furlan (L).

Al 62′ cross di Mihali (L) per Duca (L) che viene anticipato sul più bello. Al 65′ si rivede in campo Ferrini (L) dopo una stagione che prende il posto di Lovisa (L) nuovo infortunato. Il Lecco ci prova ancora al 75′. Metlika (L) la mette in mezzo per Bonaiti (L) che lisca la palla sul secondo palo.

Al 78′ Comi (P) ci prova ancora dalla distanza, Furlan (L) ci arriva in qualche modo. Al 86′ ci prova Ferrini (L) dalla distanza ma la palla finisce alta sulla traversa. Lecco inconsistente in attacco, sotto di due reti non riesce a trovare la via del gol ed esce sconfitto dal Rigamonti-Ceppi.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Rizzo, Marrone, Lovisa (66′ Ferrini); Duca (75′ Sipos), Zanellato (59′ Nova), Metlika, Bonaiti; Pellegrino, Furrer (58′ Anastasini); Parker (58′ Konaté). All. Valente

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (46′ Perotti), Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti (76′ Clemente), El Bouchataoui, Burruano; Akpa Akpro (86′ Satriano), Comi (86′ Mallahi), A. Sow (76′ Pino). All. Santoni.

Marcatori: 30′ Piran, 49′ Comi

Arbitro: Mazzer di Conegliano, coadiuvato da Spatrisano di Cesena e Ciannarella di Napoli, quarto ufficiale Gandino di Alessandria. Al FVS Taverna di Bergamo

Ammoniti: Piran (P), Furlan (L)

Espulsi: Satriano (P)

Classifica

LR Vicenza 62

Union Brescia 47

Lecco 45

Alcione Milano 39

Renate 39

Cittadella 39

Trento 38

Inter U23 38

Giana Erminio 35

Pro Vercelli 35

Lumezzane 32

Arzignano 30

AlbinoLeffe 29

Novara 28

Dolomiti Bellunesi 28

Ospitaletto 27

Pergolettese 20

Virtus Verona 19

Pro Patria 13

Triestina 4