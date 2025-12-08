Serie C. Il Lecco ritrova la vittoria: Alcione sconfitto 1-0

Il Lecco torna secondo in classifica con 33 punti

Al Rigamonti Ceppi, decide la partita il gol di Sipos al 40′

LECCO – Il Lecco di Federico Valente torna a vincere dopo due pesanti sconfitte con Cittadella e Vicenza e lo fa davanti al pubblico di casa, andando a prendersi tre punti fondamentali per la classifica contro l’Alcione Milano visti anche i risultati delle dirette concorrenti.

Nel primo tempo il Lecco domina il gioco e concede poco o nulla alla squadra ospite trovando il vantaggio al 40° con Sipos. Nella ripresa Valente cambia gli interpreti e i blucelesti si abbassano nella propria metà campo, riuscendo comunque a chiudere bene gli spazi agli avversari e difendendo il vantaggio che vale tre punti e il secondo posto in classifica.

Mister Federico Valente deve far a meno di Zanellato, Frigerio e Ferrini e schiera Furlan tra i pali, davanti a lui Battistini, Tanco e Romani. A centrocampo parte dal primo minuto l’ex Bonaiti al fianco di Metlika e Mallamo, Rizzo in fascia destra e Kritta su quella sinistra. Davanti Furrer e Sipos.

Sul fronte opposto mister Cusatis schiera Agazzi in porta, in difesa linea a quattro con Chirichietti, Ciappellano, Pirola e Scuderi. In mediana l’altro ex di giornata Giorgio Galli con ai suoi lati Olivieri e Lopes. In attacco Morselli e Marconi supportati in trequarti da Pitou.

Cronaca

Il Lecco inizia subito forte con il tentativo da fuori dell’ex Bonaiti (L) che centra l’incrocio dei pali. Al 4′ minuto, i blucelesti si complicano le cose da soli: Tanco (L) pressato da due giocatori dell’Alcione perde palla e Morselli (A) si trova a tu per tu con Furlan (L) che compie un super intervento salvando la propria porta.

La formazione di Valente gestisce la palla ma è troppo lenta e fatica a costruire azioni pericolose contro un Alcione che chiude bene gli spazi di manovra nella propria metà campo. Al 18′ bella palla di Kritta (L) dalla sinistra per Sipos (L) che col tacco non centra però lo specchio della porta. Battistini (L), al 20′, crossa dalla destra per Furrer (L) che completamente da solo la spedisce in curva ospiti.

Nuova azione del Lecco al 34′: Furrer (L) libera Kritta (L) che calcia da fuori, la palla esce di poco sopra la traversa. Un minuto dopo cross di Romani (L) dalla sinistra per il colpo di testa di Tanco (L), Agazzi (A) la fa sua in presa sicura. Finalmente il Lecco sblocca il risultato al 40′: tiro di Kritta (L) in diagonale su cui Sipos (L) ci mette lo zampino e devia la palla in rete.

Al 42′, i blucelesti più sciolti e creano una nuova azione in velocità, Metlika (L) calcia al volo lontano dallo specchio. Punizione dal limite per l’Alcione, al 43′, calcia Morselli (A) di sinistro facendola passare sopra la barriera, Furlan (L) si fa trovare pronto e respinge la sfera.

Il Lecco gestisce il gioco nel primo tempo del Rigamonti-Ceppi, il gol del vantaggio arriva solo a cinque minuti dalla fine. L’Alcione attendista ha creato solo due azioni di gol in cui Furlan ha fatto il suo dovere mantenendo inviolata la porta bluceleste.

Secondo Tempo

Il Lecco entra grintoso nel secondo tempo e spinge bene sulla sinistra con l’asse Kritta-Sipos. L’Alcione ci prova da calcio da fermo al 56′: calcia Morselli (A) per il colpo di testa di Chiericchetti (A), la palla esce.

I blucelesti rispondono al 58′ con l’azione portata avanti da Sipos (L) sulla fascia sinistra, l’attaccante cambia gioco per Rizzo (L) che mette la palla in mezzo per Metlika (L), l’Alcione si salva in angolo. Gli ospiti provano a cercare il pareggio con il tiro da fuori di Galli (A), al 65′, che termina alto sopra la traversa.

Al 75′ grande ripartenza per il Lecco con Voltan (L) che apre per il neo entrato Ndongue (L) che contro tre si fa rubare troppo facilmente palla in area. Al 79′ cross di Ndongue (L) per Kritta (L) che scarta il diretto avversario, ma Agazzi (A) la respinge di pugno con una super parata, sul proseguo dell’azione Pellegrino (L) va al tiro ma la palla esce alta.

L’Alcione ci prova ancora da calcio da fermo ma la difesa bluceleste chiude bene gli spazi sul cross messo in mezzo da Pitou (A) all’85’. Brivido finale per il Lecco: cross di esterno di Morselli (A) per l testa di Ciappellano (A), la palla esce di un soffio.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Rizzo (67′ Pellegrino), Metlika, Mallamo (59′ Voltan), Bonaiti (74′ Grassini), Kritta; Furrer (67′ Galeandro), Sipos (74′ Ndongue). All. Valente

ALCIONE (4-3-1-2): Agazzi; Chierichetti, Ciappellano, Pirola, Scuderi; Oliveri (62′ Rebaudo), Galli (84′ Lanzi), Lopes (30′ Invernizzi); Pitou; Morselli, Marconi (62′ Samele). All. Cusatis

Marcatori: 40′ Sipos (L)

Arbitro: Tropiano di Bari coadiuvato da De Vito di Napoli e Ferraro di Frattamaggiore, quarto uomo Colaninno di Nola, al FVS Li Vigni di Seregno

Ammoniti: Mallamo (L), Morselli (A), Chierichetti (A), Marconi (A), Tanco (L)

Espulsi: NP

Classifica

LR Vicenza 43

Lecco 33

Union Brescia 30

Cittadella 28

Inter U23 27

Alcione Milano 27

Pro Vercelli 24

Trento 23

Giana Erminio 23

Renate 21

Dolomiti Bellunesi 21

Lumezzane 20

Novara 20

AlbinoLeffe 18

Arzignano 18

Ospitaletto 16

Pergolettese 15

Virtus Verona 14

Pro Patria 12

Triestina -5