Serie C. Il Lecco ritrova la vittoria esterna: 4-1 contro la Dolomiti

Il Lecco mette a segno il sesto risultato utile consecutivo

In rete Zanellato (L) al 13′, Metlika al 17′, autogol di Burrai (D) al 33′, poker di Rizzo (L) al 51′, la Dolomiti accorcia con Cossalter al 72′

FELTRE – Il Lecco espugna il nuovo stadio Zugni Tauro di Feltre con una vittoria sonora per 4-1 contro la Dolomiti Bellunesi e mette a segno il sesto risultato utile consecutivo. I blucelesti si portano temporaneamente al secondo posto in classifica in attesa del match di domani tra Pro Vercelli e Union Brescia.

Dopo alcuni pericoli in apertura di gara, il Lecco ha dominato il campo alzando bene il baricentro e mettendo costantemente in difficoltà la squadra di casa. Il gol di Zanellato da fiducia ai propri compagni che giocano con più leggerezza, e chiudono il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa il gol di Rizzo taglia definitamente le gambe alla Dolomiti che comunque non molla e va a segno con Cossalter su un’ingenuità difensiva di Tanco.

I padroni di casa guidati in panchina dal vice di Bonatti, Alessandro Comi, schierano Consiglio in porta, davanti Barbini, Mondonico e Tavanti. Il centrocampo a cinque è composto da Alcides, Cossalter, Burrai, Mazzocco, Mignatelli. Davanti Clemenza e Olonisakin.

In assenza di capitan Battistini, mister Valente ripropone la stessa difesa di settimana scorsa con Tanco, Marrone e Romani. A centrocampo Pellegrino, Metlika, Zanellato, Kritta con Mallamo e Basili dietro la punta Sipos.

Cronaca

Prima dell’inizio della gara allo Zugni Tauro, un minuto di silenzio per ricordare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso nella notte. Al 2′, Zanellato (L) regala palla agli avversari, Olonisakin (D) contrastato da Romani (L) finisce a terra in area , l’arbitro va a rivedere l’azione al FVS ma non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Ancora Dolomiti pericolosa al 4′, con il tentativo di Olonisakin (D) ma Furlan (L) chiude bene sul primo palo.

Il Lecco ci prova con il tentativo di Kritta (L) al 9′ ben imbeccato sulla fascia da Romani (L), il numero 80 va al tiro di prima ma viene contrastato dalla difesa avversaria. Valente chiama l’arbitro all’FVS per un possibile fallo di mano in area, ma anche in questo caso per il direttore di gara non c’è nulla.

Al 13′, i blucelesti passano in vantaggio: cross dal fondo di Sipos (L) che la mette indietro per l’arrivo di Zanellato (L), il centrocampista calcia al volo di sinistro dal limite e la mette nell’angolino basso dove Consiglio (D) non può arrivarci. Il Lecco cresce, al 15′ calcio d’angolo direttamente in porta di Metlika (L), Consiglio (D) salva deviandola fuori. Dalla bandierina la squadra di Valente trova il 2-0 al 17′: angolo di Kritta (L), Mondonico (D) libera di testa ma fuori area c’è Metlika (L) che calcia al volo, la palla deviata da un’avversario finisce in rete.

La Dolomiti si rivede in avanti al 27′ con un’azione prolungata conclusa dal solito Olonisakin (D), ma Furlan (L) chiude bene in tuffo. Ripartenza veloce del Lecco, al 33′, portata avanti sulla destra da Rizzo (L) che crossa in area, Burrai (D) chiude in anticipo di testa mettendo però la palla nella propria porta.

Al 39′, bello scambio tra Rizzo (L) e Furrer (L) con quest’ultimo che va al tiro, la sfera esce di poco a lato. Al 40′, secondo cambio obbligato per la Dolomiti, Barbini (D) cade male sulla spalle ed è costretto a lasciare il campo in barella. L’arbitro D’Eusanio è chiamato al Fvs per valutare l’entità del contrasto tra Sipos (L) e Mondonico (D), il giocatore del Lecco era già stato sanzionato col cartellino giallo, il direttore conferma questa decisione.

Il Lecco dopo esser partito male nei primi minuti di gioco ha ripreso subito in mano in gioco schiacciando la Dolomiti nella propria metà campo e concedendo davvero poco agli avversari.

Secondo Tempo

Il Lecco riparte subito forte e mette a segno la quarta rete al 51′: cross basso di Kritta (L) per l’imbucata centrale di Rizzo (L) che, completamente libero in area, infila la palla alle spalle di Consiglio (L). I blucelesti continuano a premere sull’acceleratore, al 55′, cross di Furrer (L) dalla destra, Sipos (L) arriva con un attimo in ritardo.

Dall’altra parte tiro da fuori, al 57′, di Alcides (D), messo in angolo da Furlan (L). Da corner ci prova Mignanelli (D) che svetta sui difensori avversari ma la palla va fuori. Il Lecco risponde con la girata in area di Sipos (L) che esce sul fondo. Grande occasione per la Dolomiti al 61′: Clemenza (D) si gira bene superando il diretto avversario, Furlan (L) ci arriva con la punta delle dita.

Valente cambia tutto il reparto offensivo al 64′: dentro Pellegrino, Bonaiti e Basili per Furrer, Mallamo e Sipos. Al 65′ tentativo a giro di Olonisakin (D) che esce di poco alto sulla traversa. Al 68′ calcio di rigore per la Dolomiti Bellunesi per il fallo di Tanco (L) su Olinisakin (D) lanciato a rete: dal dischetto ci va Clemenza (D), Furlan (L) intuisce e respinge ma sulla ribattuta arriva Cossalter (D) che infila la palla in rete.

All’80’ mischia in area del Lecco: Petito (D) va al tiro in area piccola, Marrone (L) respinge a pochi passi dalla linea di porta. Dall’altra parte ci prova Kritta (L) da fuori ma la palla esce sul fondo. Nel finale nuovo tentativo di Kritta (L) che questa volta centra la porta ma trova Consiglio (D) che in tuffo la mette fuori.

Il Lecco porta a casa un risultato pieno e meritato, dopo le prove insipide delle ultime uscite soprattutto in trasferta e torna a casa con tre punti importanti per la classifica e per il morale.

Tabellino

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio; Barbini (43′ Lattanzio), Mondonico, Tavanti; Alcides (76′ Marconi), Cossalter, Burrai, Mazzocco (35′ Brugnolo), Mignatelli; Clemenza (76′ Petito), Olonisakin. All. Bonatti

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Tanco, Marrone (83′ Lovisa), Romani; Rizzo (76′ Anastasini), Metlika, Zanellato, Kritta; Furrer (64′ Pellegrino), Mallamo (64′ Bonaiti); Sipos (64′ Basili). All. Valente

Marcatori: 13′ Zanellato, 17′ Metlika (L), 33′ autogol Burrai (D), 51′ Rizzo

Arbitro: D’Eusanio di Faenza coadiuvato da Aletta di Avellino e Celestino di Reggio Calabria, quarto ufficiale Castellano di Nichelino, al FVS Fanara di Cosenza

Ammoniti: Alcides (D), Sipos (L), Anastasini (L), Brugnolo (D), Mondonico (D)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 53

Lecco 44

Union Brescia 42

Cittadella 36

Alcione Milano 33

Trento 31

Inter U23 31

Renate 31

Arzignano 27

Pro Vercelli 27

Lumezzane 26

Giana Erminio 26

Dolomiti Bellunesi 25

Novara 24

AlbinoLeffe 24

Ospitaletto 23

Virtus Verona 18

Pergolettese 16

Pro Patria 12

Triestina -2