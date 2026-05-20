Serie C. Il Lecco saluta i play-off: 3-3 al Massimino e il Catania vola in semifinale

La sfida tra Catania e Lecco finisce 3-3

Donnarumma (C) al 3′, Urso (L) pareggia al 19′, rigore Sipos (L) al 37′, autogol di Marrone (L) al 42′. Nella ripresa: Ierardi (C) al 52′, Duca (L) al 83′

CATANIA – Finisce l’avventura del Lecco ai play-off di Serie C, mentre il Catania di Toscano prosegue la sua corsa. Il pareggio firmato da Duca all’82’ non basta ai blucelesti che dovevano per forza vincere per passare il turno e qualificarsi alle semifinali.

Gli etnei forti dello status di testa di serie incontreranno nel prossimo match l‘Ascoli che ha battuto 1-0 il Potenza. L’altra semifinale sarà invece composta da Union Brescia e Salernitana.

Una gara complicata per i blucelesti di Valente che sono andata subito sotto, ma con grinta hanno reagito e trovato prima il pareggio e poi il vantaggio con Sipos su rigore. Anche il Catania non ha mollato e ha sfruttato ciò che la difesa ospite ha concesso: sia in occasione dell’autogol di Marrone sia nell’occasione che ha portato al gol l’altro ex di giornata Mario Ierardi.

Il tecnico italo-svizzero le ha tentate tutte nel finale inserendo tutti gli attaccanti che aveva in panchina ma ad andare in buca è stato Edoardo Duca, uno dei migliori in campo. Il Lecco esce comunque a testa da un match complicato come quello del Massimino e chiude una stagione straordinaria. Infatti, nel giro di un anno i blucelesti sono passati dalla lotta per non retrocedere al contendersi, a pieno titolo, un posto per la B.

Il tecnico Domenico Toscano sceglie Dini tra i pali; difesa a tre con Ierardi, Miceli, e Pieraccini. A centrocampo Casasola, Quaini, Di Tacchio e l’exDonnarumma. I due trequartisti sono Jimenez e Cicerelli dietro a Forte.

Sul fronte opposto Federico Valente schiera Furlan in porta, davanti a lui torna titolare Maronne affiancato da Battistini e Romani. Centrocampo a cinque con Urso, Zanellato, Mallamo, Metlika e Kritta. Duca a supporto dell’unica punta Leon Sipos.

Cronaca

Parte subito forte il Catania sostenuto dai 22mila del Massimino con l’imbucata di Cicerelli (C) che colpisce di testa ma Furlan (L) la fa sua. I gol dei padroni di casa arriva poco dopo al 3′: cross dalla destra di Casasola (C) per Donnarumma (C) che taglia sul secondo palo mette la palla in rete. Il Lecco prova a reagire con il tiro di Duca (L) ma Dini (C) controlla facilmente.

Il Lecco rischia grosso al 16′: Cicerelli (C) supera Battistini (L) sulla fascia sinistra e crossa al centro per Forte (C) che, completamente libero, svirgola la palla in out. I blucelesti perdono troppe palle al limite, Furlan (L) salva in uscita bassa sull’errore in costruzione di Metlika (L). All’improvviso arriva il pareggio del blucelesti al 18′: sul rinvio lungo di Furlan (L), Sipos (L) spizza la palla di testa per Urso (L) che sguscia tra i difensori avversari involandosi verso la porta e mette la palla in rete.

La squadra di Valente sembra essersi ripresa dall’inizio shock e cerca di gestire il possesso palla alla mezz’ora. Gioco fermo per un controllo in sala VAR per in possibile fallo a favore del Lecco al 32′: l’arbitro Gianquinto va a rivedere l’azione incriminata e assegna rigore ai blucelesti per una palese trattenuta di Miceli su Battistini. Al 36′ Leon Sipos si presenta dal dischetto e mette a sedere Dini (C) con un cucchiaio vincente.

La squadra di Toscano trova il pareggio al 42′ da angolo: cross in mezzo di Cicerelli (C) per l’imbucata di Ierardi (C), la palla carambola su Marrone (L) che fa autogol. I padroni di casa chiudono in avanti con la punizione di Cicerelli (C) ma la palla va alta sopra la traversa.

Bravo il Lecco a rimanere in partita dopo il vantaggio iniziale della squadra di casa, e trovare prima il pareggio e poi il vantaggio col rigore di Sipos. Gli etnei trovano il pareggio nel finale da calcio d’angolo. Tutto è ancora aperto, nella ripresa i blucelesti devono fare maggiore attenzione in difesa e provare a far male al Catania per poter passare il turno.

Secondo Tempo

Subito un’occasione per il Lecco in apertura di ripresa: Duca (L) mette a sedere il diretto avversario e calcia, ma Dini (C) allontana con in tuffo. Torna in vantaggio il Catania al 52′: imbucata in area di Ierardi (C) che porta a spasso la difesa ospite e mette la palla in rete. I blucelesti soffrono la ripartenza veloce di Cicerelli (C), Furlan (L) salva in angolo.

Al 64′, cross di Casasola (C) per il taglio di D’Ausilio (C), il trequartista spreca da ottima posizione, ma la difesa del Lecco è troppo leggera. Valente a 70′ mette in campo tre punte: Konaté e Parker affiancano Sipos in attacco, dentro anche Bonaiti per Urso. Al 75′ cross di Kritta (L) per l’inserimento di Parker (L) che però manda la palla alta.

Un altra punta in campo per il Lecco, dentro anche Basili al posto di Marrone per gli ultimi dieci minuti di gioco. All’83’ arriva il gol del pareggio con il tiro da fuori area di Duca (L) che non lascia scampo a Dini (L). Il Lecco tutto in avanti nei minuti finali mentre il Catania affonda in ripartenza: Bruzzaniti (C) grazia i blucelesti mettendola fuori.

Tabellino

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola (86′ Allegretto), Quaini, Di Tacchio, Donnarumma (86′ Raimo); Jimenez (62′ D’Ausilio), Cicerelli (74′ Bruzzaniti); Forte (74′ Caturano). All. Toscano

LECCO (3-5-1-1): Furlan; Battistini, Marrone (Basili), Romani; Urso (72′ Bonaiti), Metlika, Zanelllato (72′ Parker), Mallamo (72′ Konaté), Kritta; Duca (88′ Voltan), Sipos. All. Valente

Marcatori: 3′ Donnarumma (C), 19′ Urso (L), 37′ Sipos (L) su rigore, 42′ Marrone (L) – Autogol; 52′ Ierardi (C), 82′ Duca (L)

Arbitro: Gianquinto di Parma coadiuvato da Cecchi di Roma 1 e Signorelli di Paola, quarto ufficiale Silvestri di Roma 1. Al VAR Cosso di Reggio Calabria e all’AVAR Di Francesco di Ostia Lido

Ammoniti: Mallamo (L)

Espulsi:

Play-off Serie C – 2° turno nazionale – Gara di ritorno