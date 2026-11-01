Serie C. Il Lecco s’impone 4-0 in trasferta contro la Dolomiti Bellunesi

La squadra di Valente torna a vincere e sale di una posizione in classifica

In gol al 36′ Capello (L), al 47′ autogol di Lewis (D), tris di Casarotto (L) al 54′, timbro finale di Metlika (L) al 93′

FELTRE – Prestazione convincente del Lecco di Valente che si riscatta dal deludente pareggio contro la Folgore Caratese e si impone con un netto 4-0 sul campo della Dolomiti Bellunesi nella sfida dello Zugni Tauro di Feltre.

Una gara concreta dei blucelesti, bravi a sbloccare l’incontro nel primo tempo con Capello e a chiudere definitivamente i giochi nei primi minuti della ripresa grazie all’autorete sfortunata di Lewis e alla zampata vincente di Casarotto, nel finale va a segno anche Metlika. I blucelesti sono ora ottavi con 17 punti in classifica del Girone A di Serie C.

Il tecnico De Mozzi sceglie il 4-3-2-1 con Sonzogni in porta, davanti a lui Trabucchi, Mondonico, Lewis e Gobetti. A centrocampo Cossalter, Montenegro e Agosti. Sulla trequarti Clemenza e Sia dietro a Toci.

Sul fronte opposto Valente conferma Vettorel tra i pali; in difesa, fuori Arena per infortunio, la linea a tre è composta da Rizzo, Comi e Sidler. A centrocampo Urso, Metlika, Mallamo e Manetti. In attacco Casarotto parte di nuovo titolare supportato da Pellegrino e Capello.

Cronaca

Lunga fase di studio iniziale da parte delle due squadre in campo allo Zugni Tauro, la prima occasione arriva al 18′ col cross tagliato di Pellegrino (L) respinto dalla difesa di casa. Il Lecco ci prova ancora al 22′ con il tiro di Capello (L) che sfiora il palo. Un minuto dopo occasione per Casarotto (L) ma la sua girata si spegne sul fondo.

La Dolomiti Bellunesi risponde con il colpo di testa di Lewis (D), alto solo sopra la traversa. Ottima uscita bassa di Vettorel (L), al 28′, che anticipa l’intervento in area piccola di Mondonico (D). All’improvviso si sblocca la partita per i blucelesti al 36′: grande lancio di Metlika (L) per Capello (L) che stoppa la palla di petto e calcia in rete superando Sonzogni (D).

Primo tempo privo di grandi occasioni a parte il gol del Lecco, la partita si potrebbe accendere nella ripresa con spazi più ampi e innesti dalle panchine.

Secondo Tempo

Alla prima occasione della ripresa il Lecco mette a segno il 2-0 al 47′: avanzata di Pellegrino (L) sulla destra che la mette in area piccola e Lewis (D) devia in porta nel tentativo di anticipare l’intervento di Casarotto (L).

Al 54′ la squadra di Valente mette a segno la rete del 3-0: assist da centrocampo di Metlika (L) per l’imbucata di Casarotto (L) che prende il tempo al diretto avversario e supera Sonzogni (D).

Nel Lecco dentro Bordoni al posto di Comi e Murillo per Casarotto. Dopo 20 minuti di gioco gli ospiti controllano il risultato dello Zugni Tauro senza correre rischi. Al 74′ mischia pericolosa in area del Lecco che però si difende bene allontanando la palla.

La Dolomiti Bellunesi ci prova con il tiro da fuori di Beltaief (D), ma il suo tentativo finisce sul fondo. Il Lecco risponde con il bel tiro a giro di Pellegrino (L), Sonzogni (D) devia in angolo in tuffo. I blucelesti ci provano ancora al 90′: Murillo (L) recupera palla in area e la mette in mezzo per Pellegrino (L) che però colpisce in pieno il portiere avversario. Al 93′ il Lecco trova anche la rete del 4-0 con il tiro a giro di Metlika (L) che si infila sotto la traversa.

Tabellino

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-2-1): Sonzogni; Trabucchi (81′ Morreale), Mondonico, Lewis, Gobetti (46′ Lattanzio); Cossalter, Montenegro, Agosti (66′ Kowalski); Clemenza (66′ Beltaief), Sia (76′ Estrella); Toci. All. De Mozzi

LECCO (3-4-2-1) Vettorel; Rizzo, Comi (59′ Bordoni), Sidler; Urso, Mallamo (71′ Bonaiti), Metlika, Manetti (71′ Anastasini); Pellegrino (90′ Fasan), Capello; Casarotto (59′ Murillo). All. Valente

Marcatori: 36′ Capello (L), 47′ autogol Lewis (D), 54′ Casarotto (L), 93′ Metlika (L)

Arbitro: Teghille di Collegno coadiuvato da Bertelli di Prato e Pascoli di Macerata, quarto Ufficiale Vincenzi di Bologna, all’FVS Pandolfo di Castelfranco Veneto

Ammoniti: Comi (L), Cossalter (D),

Espulsi: