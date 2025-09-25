Serie C. Il Lecco soffre ma porta a casa la vittoria: Pro Vercelli sconfitta 1-0

Il Lecco mantiene salda la vetta della classifica

Decide la partita il rigore di Sipos trasformato al 24′

VERCELLI – Prova di forza per il Lecco di mister Federico Valente che esce dal Silvio Piola con altri tre punti e continua la striscia positiva di risultati utili. Una vittoria sofferta contro un’ottima Pro Vercelli che ha messo più volte in difficoltà la difesa bluceleste orfana di Ferrini.

Al 24′ del primo tempo alla prima incursione bluceleste nell’area avversaria, Piran tocca la palla con la mano. Dal dischetto Leon Sipos è glaciale e spiazza il portiere avversario. La Pro Vercelli prova in tutti i modi a mettere la palla in rete ma sulla sua strada trova un super Furlan che non lascia passare nulla.

Mister Federico Valente per il primo impegno infrasettimanale della stagione schiera Furlan in porta, davanti a lui Battisitini, Tanco e Romani, subentrato all’ultimo per l’infortunio alla caviglia di Ferrini accorso durante il riscaldamento, il difensore è costretto uscire dalla stadio in barella. In mediana Zanellato e Metlika, sulle fasce Kritta a sinistra e Pellegrino a destra. Davanti l’inedita coppia di trequartisti formata da Metlika e Galeandro dietro a Sipos.

Sul fronte opposto, Michele Santoni conferma Livieri in porta, la linea a quattro è composta da Piran, Clemente, Coccolo e Pino. A centrocampo Iotti, Huibers e Burruano. Il trio offensivo è formato da Akpa Akpro, Comi e O. Sow.

Cronaca

La prima azione pericolosa del match è per la Pro Vercelli al 2′: Akpa Akpro (P) sventaglia un bel cross in mezzo dalla destra per Comi (P) che nella foga di battere a rete commette fallo su Furlan (L). Il Lecco fatica a gestire le incursioni laterali dei padroni di casa e non riesce ad avvicinarsi alla porta difesa da Livieri (P).

La squadra di Santoni va di nuovo vicino alla rete al 13′, lancio lungo dalla metà campo di Pino (P) per Comi (P) e va al tiro Furlan (L) copre bene in primo palo. Al 14′, nuova occasione per i bianconeri: cross di Iotti (P) da angolo, grande stacco di testa di Akpa Akpro (P), il portiere bluceleste è battuto ma arriva all’ultimo Zanellato (L) che salva sulla linea.

Il primo tiro del Lecco arriva alla 21′: Sipos (L) va giù in area nel contrasto con Piran (P), Galeandro (L) arriva da dietro e calcia in porta ma la palla esce a lato. L’arbitro Pizzi esamina il duello al FVS e concede calcio di rigore per il tocco di mano in area di Piran (P). Dagli undici metri si presenta Leon Sipos (L) che spiazza Livieri (P) e porta in vantaggio la squadra di Valente al 24′.

Al 29′, Furlan (L) esce dall’area per anticipare Akpa Akpro (P), ma il portiere travolge l’esterno della Pro Vercelli e dopo la revisione al FVS per un possibile fallo da ultimo uomo, l’arbitro ammonisce solamente l’estremo difensore lecchese. Il Lecco fatica a contenere la Pro Vercelli che spinge forte alla ricerca del pareggio e fioccano i cartellini da una parte e dall’altra.

Il Lecco ci prova 39′ con una lunga rimessa laterale di Tanco (L), sulla palla arriva Mallamo (L) che devia sotto porta, ma Livieri (P) chiude lo specchio con una bella parata. La Pro Vercelli chiude la prima frazione in avanti ma la difesa del Lecco non concede ulteriori spazi.

L’uscita dal campo di Ferrini durante il riscaldamento ha scalfito le certezze difensive dei blucelesti che hanno fatto fatica a contenere, con Romani, le incursioni di Akpa Akpro sulla destra. La Pro Vercelli ha tenuto il pallino del gioco in mano, nonostante ciò il Lecco è andato in vantaggio per primo grazie al rigore trasformato da Sipos. Valente deve ridisegnare le linee del suo Lecco per uscire dal Piola con i tre punti.

Secondo Tempo

Nessun cambio in apertura di ripresa da parte dei due allenatori, il Lecco tiene meglio il campo e la prima occasione arriva al 50′: Mallamo (L) ruba palla a centrocampo, la raccoglie Battistini (L) che s’insinua centralmente nella retroguardia piemontese, il difensore va al tiro e sfiora il palo alla destra di Livieri (P).

La Pro Vercelli ci prova dalla distanza, al 56′, con il tiro dai trenta metri di Pino (P), la palla esce di poco a lato. Al 60′, entrano forze fresche nella squadra di Valente: esordio stagionale per Grassini al posto di Pellegrino, oltre Alaoui e Frigerio per Galeandro e Metlika.

Clemente (P), al 62′, lascia scorrere il pallone per Livieri (P), Sipos (L) soffia la palla al portiere di casa, ma tutta la Pro Vercelli è schierata in difesa della porta. Al 63′, grandissima occasione per la Pro Vercelli: cross dalla trequarti di Piran (P) per la testa di Comi (P) che schiaccia a rete, Furlan (L) salva il risultato con una gran parata in tuffo.

Al 64′ sugli sviluppi di un corner calcia Clemente (P) da fuori, Sipos (L) respinge sulla linea. La partita di Grassini dura solo pochi minuti, al 68′, s’infortuna alla spalla e lascia il posto a Rizzo. Serie di angoli per la Pro Vercelli, il Lecco si salva allontanando la palla in mischia. Al 76′ bella combinazione fuori area tra i due gemelli Sow (P), la palla arriva Burruano (P) che calcia di poco alto sopra la traversa.

Al 78′, O. Sow (P) va al tiro da ottima posizione, Furlan (L) con la mano di richiamo salva i suoi. É un assedio della Pro Vercelli che ci prova anche con il tiro di A. Sow (P) che esce di poco alla sinistra di Furlan (L). All’82’ nuova richiesta di revisione all’FVS da parte del Lecco sul tocco di Marchetti (P) sul tiro da distanza ravvicinata di Alouoi (L), l’arbitro questa volta non concede il calcio di rigore.

Troppi scivoloni difensivi per il Lecco: al 90′ O. Sow (P) completamente solo a sinistra va al tiro ma per fortuna svirgola la palla che esce alta sopra la traversa. Ancora rischi per i blucelesti in pieno recupero al 93′: colpo di Comi (P) in area, Furlan (L) in tuffo la toglie dall’angolino basso.

Nella ripresa il Lecco crea poco, la Pro Vercelli ci prova in tutti in modi ad ottenere un pareggio che sarebbe meritato per le occasioni create, ma Furlan si mette di traverso e consegna ai suoi la seconda vittoria consecutiva in trasferta. Il prossimo appuntamento per i tifosi blucelesti è in casa contro la Giana Erminio domenica sera, alle 20:30.

Tabellino

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran (80′ Marchetti), Clemente, Coccolo, Pino (80′ Coppola); Iotti, Huibers (64′ A. Sow), Burruano (80′ Ronchi); Akpa Akpro, Comi, O.Sow. All. Santoni

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Pellegrino (60′ Grassini (68′ Rizzo)), Zanellato, Metlika (60′ Frigerio), Kritta; Mallamo (77′ Voltan), Galeandro (60′ Alaoui); Sipos. All. Valente

Marcatori: 24′ Sipos (L) Rig

Arbitro: Pizzi di Bergamo coadiuvato da Cardona di Catania e Morea di Molfetta, quarto ufficiale Castellano di Nichelino. Al FVS D’Ambrosio Giordano di Collegno

Ammoniti: Metlika (L), Pino (P), Furlan L), Akpa Akpro (P), Mallamo (L)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 16

Lecco 16

Brescia 13

Inter U23 11

Alcione Milano 11

Pergolettese 10

Pro Vercelli 9

Renate 8

Virtus Verona 8

AlbinoLeffe 8

Arzignano 7

Trento 6

Lumezzane 6

Ospitaletto 5

Novara 5

Giana Erminio 5

Dolomiti Bellunesi 4

Cittadella 4

Pro Patria 2

Triestina -12