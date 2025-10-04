Serie C. Il Lecco spreca il vantaggio, con la Virtus finisce 2-2

Il Lecco si fa raggiungere nel finale e torna da Verona con solo un punto

In gol Metlika (L) al 13′ e Sipos (L) al 36′ su rigore, accorcia le distanze Zarpellon (V) al 58′ e al 89′ la pareggia Pagliuca (V)

VERONA – Secondo pareggio consecutivo per il Lecco di mister Federico Valente che spreca il doppio vantaggio conquistato nel primo tempo con il gol dell’ex Metlika e il rigore di Sipos. Nella ripresa, la Virtus prima accorcia le distanza con la bella conclusione di Zarpellon e la beffa allo scadere di Pagliuca.

Nonostante il doppio vantaggio, il Lecco ha sofferto anche nel primo tempo una Virtus viva che ha avuto diverse occasioni prima di trovare il gol nella ripresa e il pareggio. I blucelesti falliscono l’occasione di tornare a casa con la prima vittoria contro la squadra rossoblù che in otto precedenti non è mai avvenuto.

Mister Federico Valente schiera il soliti 3-4-2-1 con Furlan tra i pali, in difesa Battistini, Tancon e Romani. A centrocampo Kritta parte sulla destra mentre Pellegrino sulla sinistra, Zanellato e Metlika in mediana. Sulla trequarti Mallamo in coppia con Furrer dietro al terminale offensivo Leon Spos.

Gigi Fresco sul fronte opposto schiera il 3-5-2 con Sibi in porta, sulla linea difensiva Daffara, Toffanin e Munaretti. A centrocampo Patanè, Bulevardi, Bassi, Gatti e Zarpellon. Davanti le due punte Muhameti e Fabbro.

Cronaca

Parte subito bene con un pressing alto il Lecco al Gavagnin-Nocini di Verona ma è la Virtus ad avere la prima occasione con il tiro da fuori di Bulevardi (V) al 6′. I blucelesti sbloccano la partita con una bella azione tutta di prima conclusa dal tiro al limite di Metlika (L), al 13′, su assist di Mallamo (L).

Il Lecco cresce col passare dei minuti e al 16′ ci prova Furrer (L) con un tiro in diagonale, risponde Sibi (V) in tuffo. I padroni di casa ci provano da calcio d’angolo, al 20′, ma Toffanin (V) contrastato in area sfiora appena la sfera di testa. Ancora i rossoblù, al 22′, con l’incursione in area di Zarpellon (V), Tanco (L) si mette sulla linea di tiro.

Ancora Zarpellon (V) al tiro al 23′ sul gran tacco ad aprire di Bulevardi (V), Furlan (L) chiude bene lo specchio della rete. Lecco in affanno a metà primo tempo con la Virtus che spinge con costanza: al’ 27′, nuovo tentativo con il tiro di Patané (V) che si spegne sul fondo. Al 29′ nuova conclusione da fuori di Gatti (V), la palla esce di poco. La squadra di Fresco sfiora la rete con il colpo di testa di Fabbro (V), la palla passa davanti a Furlan (L) che esce di poco a lato.

Al 34′, Valente chiama l’FVS per un possibile rigore per la spinta di Taffara (V) su Sipos (L), l’arbitro Guitaldi assegna l’estrema punizione. Dal dischetto, al 36′, si presenta dal dischetto Sipos (L) con un tiro forte che si infila alla destra di Sibi (V). La Virtus risponde con il tiro di Munaretto (V), al 39′, Furlan (L) controlla facile la sfera.

Un Lecco cinico e spietato chiude il primo tempo sul 2-0 al Gavagnin-Nocini, la Virtus ha avuto diverse occasioni ma non è riuscita a sfruttarle a dovere. Valente deve sistemare qualche tassello in difesa per mantenere saldo il doppio vantaggio.

Secondo Tempo

Riparte forte la Virtus Verona: al 46′ cross di Fabbro (V) dalla sinistra, la palla arriva Muhameti (V) che va al tiro dal limite, grande risposta in tuffo di Furlan (L). Il Lecco gestisce il possesso, facendo correre gli avversari ma rischiando qualcosa di troppo, al 53′ Bulevardi (V) prova la conclusione da fuori ma la palla è alta sopra la traversa. Dall’altra parte ci prova Furrer (L) con la conclusione da fuori, respinta da Sibi (V).

Al 57′ grande parata di Furlan (L) sul grande tiro di Mahameti (V). Il gol è nell’aria e al 58′ la Virtus Verona riapre la partita con il tiro di Zarpellon (V) che si infila sotto la traversa, complice una deviazione di un giocatore del Lecco. Triplo cambio da una parte dall’altra, nel Lecco entrano Galeandro, Rizzo e Alaoui per Sipos, Romani e Mallamo.

Al 70′, rossoblù di nuovo al tiro con Patané (V) che chiude troppo il tiro e la palla sfila fuori sotto gli occhi di Furlan. Il Lecco ha una grande occasione sotto porta al 72′ con Alaoui (L), Sibi (V) in uscita bassa chiude lo specchio. Sul fronte opposto, mischia in area al 78′, Furlan (L) compie l’ennesimo miracolo di serata contrapponendosi a Fabbro (V) in area piccola.

La formazione di casa spinge nel finale alla ricerca del pareggio ma il Lecco si chiude a riccio. All’87’, Furlan (L) dice di nuovo di no alla formazione di Fresco: Amadio (V) tira da due passi, il numero uno dei blucelesti chiude lo specchio. Al 89′, la Virtus Verona pareggia il risultato con il tiro di Pagliuca (V) che sorprende Furlan (L) con un deviazione. Il Lecco chiude in avanti con il tentativo di Alaoui (L), al 94′, che da solo l’illusione del gol.

Il Lecco soffre le incursioni della Virtus durante il secondo tempo, Furlan salva il risultato più volte ma non è sufficiente per portare a casa tre punti dal Gavagnin-Nocini. La squadra di Fresco per le occasioni avute merita il pareggio contro i blucelesti.

Tabellino

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Daffara, Munaretti (62′ Fanini), Toffanin; Patanè, Bulevardi (77′ Cuel), Bassi, Gatti (77′ Pagliuca), Zarpellon (62′ Mancini); Muhameti (62′ Amadio), Fabbro. All. Fresco

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Romani (64′ Rizzo); Kritta, Zanellato, Metlika, Pellegrino (77′ Lovisa); Furrer (84′ Frigerio), Mallamo (64′ Alaoui); Sipos (64′ Galeandro). All. Valente.

Marcatori: 13′ Metlika (L), 36′ Sipos (L), 58′ Zarpellon (V), 89′ Pagliuca (V)

Arbitro: Guitaldi di Rimini coadiuvato da Spagnolo di Reggio Emilia e Merciari di Rimini. Quarto ufficiale Maccorin di Pordenone; al FVS Roncari di Vicenza

Ammoniti: Fabbro (V), Kritta (L)

Espulsi

Classifica

LR Vicenza 19

Lecco 18

Brescia 15

Inter U23 14

Alcione Milano 14

AlbinoLeffe 11

Pergolettese 11

Virtus Verona 10

Renate 9

Giana Erminio 9

Pro Vercelli 9

Arzignano 8

Trento 7

Dolomiti Bellunesi 7

Lumezzane 6

Cittadella 6

Novara 5

Ospitaletto 5

Pro Patria 3

Triestina -9