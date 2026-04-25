Serie C. Il Lecco sprofonda a Crema: la Pergolettese vince 3-0

I blucelesti chiudono la stagione al quarto posto in classifica

Decidono la partita i gol di Corti all’11, Ferrandino al 46′ e Roversi al 65′

CREMA – Una partita da dimenticare per il Lecco di Valente che esce dal Voltini a testa bassa e con tre gol concessi agli avversari che sono stati bravi, seppur già salvi, a giocarsela a viso aperto contro i blucelesti che sono entrati in campo senza la giusta tenacia.

Nel primo tempo troppo errori da parte della squadra di Valente sia in difesa che in fase di costruzione, il rigore sbagliato da Zanellato poi non ha permesso al Lecco di rientrare in partita. Nella ripresa, sotto di due reti, sono cambiati gli interpreti ma l’undici lecchese non è riuscito a trovare la rete che avrebbe accorciato le distanze. La terza marcatura dei padroni di casa ha infine tagliato le gambe ai lecchesi

I blucelesti chiudono la stagione con una pesante sconfitta e perdono anche il terzo posto a favore del Renate, vincente per 2-1 contro la Pro Patria. Mentre, il Trento rimane al 5° posto a causa del pareggio esterno sul campo della Dolomiti-Bellunesi. La squadra di Valente deve ora resettarsi in vista dei play-off, come quarti in classifica si parte dal 2° turno del girone che sarà una gara da dentro o fuori da giocarsi il 6 maggio.

Sulla panchina della Pergolettese siede Michele Cremonesi, al posto di Tacchinardi squalificato. Nel consueto 3-5-2 c’è Doldi in porta, davanti a lui Bane, Milesi, e Antolini. A centrocampo Roversi, Jaouhari, Arini, Careccia e Meconi; davanti la coppia formata da Corti e Ferrandino

Mister Valente costretto a rinunciare per febbre a Kritta, Sipos e Ndongue risparmia anche qualche diffidato nello schieramento iniziale. Furlan in porta, davanti a lui Rizzo, Battistini e Ferrini. In mediana tornano titolare sia Zanellato al fianco di Bonaiti, in fascia destra Pellegrino, a sinistra Urso. Duca si sitema dietro le due punte Konaté e l’ex Parker.

Cronaca

Parte bene il Lecco con il cross di Parker (L) allontanato dalla difesa avversaria, Zanellato (L) ci prova al vola ma la palla esce alta. Al 7′, Konaté (L) sfiora il palo alla destra di Doldi (P), ma c’è fuorigioco. Azione prolungata della Pergolettese che all’11’ trova il gol del vantaggio con il colpo di testa di Corti (C) su cross dalla destra di Roversi (P).

Tanti fischi per l’ex Parker (L) che al 13′ ci prova con un sinistro dal limite, ma è troppo debole per impensierire Doldi (P). Il direttore di gara è richiamato alla revisione al 17′ per un possibile fallo di Jaouhari (P) su Zanellato (L): Liotta concede il rigore e ammonisce il giocatore della Pergolettese. Al 22′, dal dischetto ci va proprio Zanellato (L) che sbaglia clamorosamente, Doldi (P) intuisce il lato e annulla l’occasione del pareggio al Lecco.

Il Lecco non riesce a trovare buchi nella difesa avversaria che chiude bene, ma ci sono anche tanti errori di precisione da parte dei blucelesti. Finalmente il Lecco torna a provarci al 40′ con il tiro di Konaté (L) dal limite che accarezza il palo sinistro. La Pergolettese non molla e al 41′ prova una buona combinazione in area, la diagonale difensiva di Ferrini (L) su Meconi (P) salva i suoi dal possibile raddoppio dei padroni di casa.

Al 43′, i blucelesti rispondono con il colpo di testa in girata di Parker (L) ma la palla esce di poco a lato. La Pergolettese trova il raddoppio al 46′ con il contropiede vincente di Ferrandino (P) che svernica Ferrini (L) in velocità e spiazza Furlan (L).

Approccio alla gara da dimenticare per il Lecco che deve svoltare nella ripresa e quanto meno riuscire a mettere pressione agli avversari in difesa per riuscire a trovare il pareggio. Valente potrà pescare della panchina per cambiare in corsa.

Secondo Tempo

Triplo cambio in apertura per Valente: dentro Voltan, Furrer e Mihali per Bonaiti, Pellegrino e Rizzo. Il Lecco va vicino al gol al 47′ con l’affondo di Parker (L) che però si allarga troppo e spedisce la palla sull’esterno della rete. Poco dopo bel cross dalla trequarti di Voltan (L) per il colpo di testa di Parker (L) ma c’è fuorigioco dell’attaccante bluceleste.

Per un problema alla caviglia sinistra Furrer è costretto a lasciare il campo dopo 15 minuti di gioco, al suo posto Anastasini. Punizione esterna per i gialloblù al 62′: Ferrandino (P) cerca la porta ma il suo tiro finisce alto. Al 65′ arriva il terzo gol della Pergolettese: bell’imbucata centrale di Roversi (P) in area piccola che però calcia a rete con troppa facilità.

Colpo di testa schiacciato di Nova (L) appena entrato in campo che esce di poco sopra la traversa, minuto 70. Tre minuti dopo, Voltan (L) s’inventa un bel passaggio centrale per Parker (L) che si fa anticipare dall’uscita bassa di Doldi (P). I blucelesti le provano tutte ma la girata in area piccola di Zanellato (L) viene salvata sulla linea da Milesi (P) al minuto 74′.

Voltan all’85’ mette dentro una palla per Zanellato (L) ma, ancora una volta, la difesa di casa chiude bene. Uno-due tra Battistini (L) e Duca (L) che all’88’ prova a piazzarla ma è una telefonata a Doldi (P) che la fa sua in tuffo.

Nel finale, il Lecco molla completamente e la Pergolettese chiude in avanti e va vicino al poker prima col tiro di Pessolani (P), Furlan (L) fa buona guardia suo palo. Al 90′ ci prova anche Rossetti (P) da fuori, il portiere bluceleste in tuffo la mette fuori, poi ancora Furlan (L) con orgoglio salva i suoi ancora dal colpo di testa pericoloso di Rossetti (P).

Tabellino

PERGOLETTESE (3-5-2): Doldi; Bane, Milesi, Antolini (82′ Lambrughi); Roversi, Jaouhari (67′ Tremolada), Arini, Careccia, Meconi (73′ Orlandi); Corti (67′ Rossetti), Ferrandino (73′ Pessolani). All. Cremonesi

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Rizzo (46′ Mihali), Battistini, Ferrini (69′ Nova); Pellegrino (46′ Furrer, 61′ Anastasini), Zanellato, Bonaiti (46′ Voltan), Urso; Duca; Konaté, Parker. All. Valente

Marcatori: 11′ Corti (P), 46′ Ferrandino (P), 65′ Roversi (P)

Arbitro: Liotta di Castellamare di Stabia coadiuvato da Mallamici di Reggio Calabria e Tagliaferro di Casera, quarto ufficiale Restaldo di Ivrea; operatore FVS Cadirola di Milano.

Ammoniti: Jaouhari (P), Bane (P)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 89

Union Brescia 69

Renate 64

Lecco 64

Trento 63

Cittadella 59

Lumezzane 56

Alcione Milano 55

Arzignano 53

Giana Erminio 52

AlbinoLeffe 50

Inter U23 48

Novara 47

Pro Vercelli 46

Ospitaletto 45

Pergolettese 41

Dolomiti Bellunesi 40

Virtus Verona 25

Pro Patria 23

Triestina 12