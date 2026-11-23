I blucelesti salgono al sesto posto in classifica con 24 punti

Decide la partita il gol di Urso al 31′ su punizione

LECCO – Il Lecco supera 1-0 il Lumezzane tra le mura dello stadio Rigamonti-Ceppi al termine di una gara combattuta e decisa da un episodio nel primo tempo. La punizione di Urso regala ai blucelesti il sesto posto in classifica a quota 24 punti a meno uno da Treviso e Ospitaletto e il settimo risultato utile consecutivo in campionato.

Mister Federico Valent,e orfano di sette giocatori, conferma il 3-4-2-1 con Vettorel in porta, davanti a lui Rizzo, Bordoni e Sidler. A centrocampo Urso, Mallamo, Metlika e Manetti. Dietro la punta Murillo la coppia formata da Pellegrino e Moutassime.

Mister Paolo Sammarco sceglie un modulo speculare a quello lecchese con Andrenacci in porta, in difesa Ndiaye, Deratti e Boffelli. A centrocampo Diodato, Paghera, Rolando e Baroncioni. Sulla trequarti Rocca e Ghillani a supporto di Anatriello.

Cronaca

Partita subito combattuta tra le mura del Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Lumezzane: la prima occasione è per i blucelesti con il tiro da fuori di Metlika (L) che finisce alto sopra la traversa.

Il Lumezzane ci prova con la conclusione di Deratti (LU) da fuori che esce a lato al 16′. Un minuto dopo la formazione di Valente risponde in contropiede dopo una serie di passaggi in area, la palla arriva sui piedi di Manetti (L) che spara alto da buona posizione. Altra occasione per Manetti (L) al 26′, su cross di Moutassime (L), ma il suo tiro si spegne sul fondo.

Il Lecco passa in vantaggio da calcio da fermo al 31′: Urso (L) dalla sinistra calcia in area in cerca di una deviazione amica ma la palla va direttamente in porta sorprendendo il portiere avversario.

Al 35′ grandissima occasione per il raddoppio, ma prima Murillo (L) e poi Urso (L) sbagliano la conclusione a rete. Il Lecco vicino al gol al 39′: angolo di Urso (L) per la testa di Murillo (L) che in girata sul primo palo centra la traversa. Bel tiro di sinistro di Metlika (L) al 44′ ma la palla esce di poco sopra la traversa.

Buon primo tempo del Lecco, dopo i primi venti minuti in cui le due squadre hanno battagliato senza però trovare vere occasioni da rete, la partita si è sbloccata con il gol di Urso. I blucelesti hanno sprecato diverse occasioni per il raddoppio, nella ripresa bisognerà mettere al sicuro il risultato al più presto.

Secondo Tempo

Bella azione del Lecco al 51′: Sidler (L) la mette in mezzo per Pellegrino (L) che però calcia troppo debolmente in porta, presa facile per Andrenacci (LU). Batti e ribatti in area del Lumezzane al 62′ con Murillo (L) e Mallamo (L) che non riescono a mettere la palla in rete contrastati dalla retroguardia rossoblù.

Al 71′ grande intervento di Vettorel (L) in tuffo sulla conclusione di Rocca (LU) che salva il risultato del Rigamonti-Ceppi. Bell’occasione per Nova (L) che ruba palla al diretto avversario e calcia in porta, ma Deratti (LU) chiude in copertura.

Al 84′, Anastasini (L) prova la conclusione dai 25 metri, la palla esce sopra la traversa. Un minuto dopo punizione dalla sinistra di Litti (L) per la testa di Sidler (L) che manca di poco la porta. Il Lumezzane si rivede in avanti all’88’ con la girata in area di Perina (LU), troppo centrale per impensierire Vettorel (L).

Al 91′ la panchina del Lumezzane si gioca la card dell’FVS per un possibile fallo di mano in area, ma per l’arbitro non c’è nulla. Punizione dal limite per il Lumezzane respinta dalla difesa del Lecco.

Tabellino

LECCO (3-4-2-1) Vettorel; Rizzo, Bordoni, Sidler; Urso (92′ Triacca), Mallamo, Metlika, Manetti (59′ Litti); Moutassime (59′ Anastasini), Pellegrino (75′ Bonaiti); Murillo (75′ Nova). All. Valente

LUMEZZANE (3-4-1-2): Andrenacci; Ndiaye, Deratti, Boffelli; Diodato (54′ D’Agostino), Paghera, Rolando (78′ Perina), Baroncioni (46′ Monachello); Rocca, Ghillani; Anatriello (86′ Torregrossa). All. Sammarco

Marcatori: 31′ Urso (L)

Arbitro: Sciolti di Lecco coadiuvato da Raccanello di Viterbo e Liotta di San Donà di Piave, quarto ufficiale Castellano di Nichelino, al FVS Turra di Milano

Ammoniti: Baroncioni (LU), Boffelli (LU), Sidler (L), Litti (L), Monachello (LU)

Espulsi: