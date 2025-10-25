Serie C. Il Lecco torna al successo: Renate sconfitto 1-0

Una partita infinita al Mino Favini, i blucelesti mantengono il passo dell’Union Brescia

Decide la gara il gol di Sipos al 19′

MEDA – Cinquecento tifosi hanno accompagnato il Lecco nella vicina trasferta di Meda contro il Renate culminata con una vittoria per 1-0 dei blucelesti che mantengono il passo l’Union Brescia in classifica a quota 24 punti e restano in scia dal Vicenza impegnato domani in trasferta contro il Trento.

Una gara infinita quella del Mino Favini a causa della sospensione del gioco per trenta minuti per un problema all’impianto elettrico dello stadio. Infatti, al 9′ del secondo tempo è saltata la corrente prima ad una torre e poi ad un’altra. Sistemato il guasto si è ripreso a giocare.

Invece, a livello di campo il Lecco è stato molto cinico andando in rete alla prima occasione utile con il suo cannonniere principe: Leon Sipos. Più che in attacco, la squadra di Valente ha vinto la gara grazie alla sua ermetica difesa che ha retto contro i continui attacchi della squadra di Foschi.

Cinque assenti per mister Federico Valente che sceglie Furlan tra i pali, in difesa Marrone a destra, Tanco al centro e a sinistra Romani. A centrocampo Rizzo, Metlika e Zanellato in mediana e Kritta. Sulla trequarti Frigerio e Mallamo dietro Sipos.

L’ex Luciano Foschi punta sul 3-5-2 con Nobile in porta, davanti a lui Spedalieri, Aurilietto e Gardoni. Centrocampo folto con Mastromonaco, Delcarro, Esposito, Calì, Ruiz. Davanti la coppia formata da Kolaj e Spalluto.

Cronaca

Primi minuti di studio allo stadio Mino Favini di Meda, i padroni di casa spingono sulla fascia di sinistra occupata da Ruiz (R) che al 2′ minuto tenta un cross insidioso verso la porta bluceleste, Furlan (L) smanaccia in corner. Poche occasioni da una parte e dall’altra, il Renate ci prova al 15′ da angolo con il colpo di testa di Del Carro (R), ma il portiere bluceleste chiude bene sul primo palo.

Alla prima opportunità il Lecco passa in vantaggio: al 19′ grande lancio di Zanellato (L) da centrocampo sui piedi di Rizzo (L) che con un cross in corsa trova la testa di Leon Sipos (L) che deve solo appoggiarla in rete. La squadra di Foschi risponde subito, al 21′, punizione di Mastromonico (L) per il centro dell’area, questa volta Furlan (L) buca l’uscita ma Rizzo (L) salva tutto sulla linea.

Nuova opportunità per i brianzoli, al 23′, con il tiro di Del Carro (R) dal centro dell’area, la palla esce di poco a lato. Al 27′, il Lecco ci prova in contropiede con Metlika (L) che però spreca tutto sbagliando la misura del passaggio per Frigerio (L) che finalmente si accende poco dopo, al 32′, con un bel cross per la testa di Sipos (L), grande parata in tuffo di Nobile (R).

Il Renate punge ancora al 34′: traversone dalla destra per Ruiz (R), la palla viene respinta dall’estremo difensore del Lecco e arriva sulla testa di Del Carro (R) che non riesce ad indirizzare in rete. Grande confusione in area lecchese al 42′ sul tiro-cross di Kolaj (R), la difesa di Valente respinge in qualche modo.

Il Lecco è certamente concreto sotto rete, infatti su due occasioni avute una l’ha messa in rete. Però ha anche subito troppo nel reparto difensivo e Furlan prima e Rizzo poi hanno evitato che si prendesse la rete del pareggio. Il tecnico bluceleste deve sistemare qualche pedina nel suo scacchiere per tornare a casa da Meda con i tre punti.

Secondo Tempo

Due cambi in apertura per Foschi dentro Karlsson e Riviera per Spalluto e Gardoni. Al 47′, i blucelesti sfiorano il raddoppio con la bella giocata di Frigerio (L) che esce di poco. Bell’azione del Lecco, al 54′, dopo una serie di passaggi la palla arriva sui piedi di Zanellato (L) che calcia da fuori, una deviazione manda la palla in corner.

Gioco interrotto al 54′ perchè si spegne una nella torri che illuminano il campo di Meda, la visibilità è dunque compromessa e l’arbitro Angelillo sospende la gara finché non venga messa a posto. I giocatori si tengono caldi nell’attesa. Da regolamento si hanno 45 minuti per ripristinare il guasto altrimenti il Lecco vincerebbe a tavolino. Dopo 15 minuti di sospensione si spegne anche la seconda torre faro, dopo altri 5 minuti i giocatori insieme all’arbitro scelgono di tornare negli spogliatoi per non raffreddarsi.

Risolto il guasto, dopo uno stop di 29 minuti si riprende a giocare, dal minuto numero 54. Grande occasione per i blucelesti al 61′: uno-due a centrocampo tra Sipos (L) e Frigerio (L), il centravanti croato parte in solitaria e cerca proprio Frigerio (L) che manca di un soffio l’impatto con la palla.

Possibile penalty per il Renate, l’arbitro viene chiamato al FVS per rivedere il possibile tocco in area di mano di Zanellato, ma non ci sono gli estremi per assegnare il calcio di rigore alla squadra di Foschi. Il Renate spinge alla ricerca del pareggio ma il Lecco si difende a maglie strette e prova a ripartire in contropiede.

Punizione dal limite per il Renate al 73′: batte Calì (R), la palla finisce alta sopra la traversa. Il Lecco ci prova da corner all’82’ prima con la testa di Tanco (L), poi il tentativo di Zanellato (L) che sfiora appena il pallone. All’89’ miracolo di Furlan (L) sul tiro di Anelli (R). Ultimo brivido per il Lecco: a partita finita il Renate si gioca la chiamata al FVS, l’arbitro rivede l’azione compromettente ma non concede il rigore.

Un secondo tempo determinato dalla lunga interruzione di gioco, le due squadre tornate in campo dopo mezz’ora hanno faticato a macinare gioco. Il Renate ha cercato con maggiore costanza a creare dei pericoli però il Lecco ha difeso in tutti i modi il vantaggio portando a casa i tre punti importantissimi per la classifica.

Tabellino

RENATE (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Aurilietto, Gardoni (46′ Riviera); Mastromonaco, Delcarro, Esposito, Calì (80′ Nene), Ruiz (65′ Ghezzi); Kolaj (56′ Anelli), Spalluto (46′ Karlsson). All. Foschi

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Marrone, Tanco, Romani; Rizzo (65′ Pellegrino), Metlika, Zanellato, Kritta (95′ Lovisa); Frigerio (73′ Ndongue), Mallamo (65′ Bonaiti); Sipos. All. Valente

Marcatori: 19′ Sipos

Arbitro: Angellilo di Nola coadiuvato da Mamoumi di Tolmezzo e Skura di Jesi, quarto uomo De Angeli di Milano, al FVS Turra di Milano.

Ammoniti: Frigerio (L), Spedalieri (R), Rizzo (L), Kritta (L), Mastromonaco (R)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 28

Union Brescia 24

Lecco 24

Inter U23 19

Alcione Milano 17

Renate 13

Pro Vercelli 13

AlbinoLeffe 12

Pergolettese 12

Trento 12

Arzignano 12

Cittadella 12

Virtus Verona 11

Novara 11

Giana Erminio 11

Dolomiti Bellunesi 10

Ospitaletto 9

Lumezzane 7

Pro Patria 7

Triestina -7