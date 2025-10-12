Serie C. Il Lecco torna alla vittoria: AlbinoLeffe sconfitta 1-0

Il Lecco consolida il secondo posto in classifica

La perla di Furrer al 61′ regala i tre punti ai blucelesti

ZANICA – Una partita dai due volti per il Lecco all’Albinoleffe Stadium di Zanica, nel primo tempo i ragazzi di mister Federico Valente hanno subito contro l’AlbinoLeffe messa bene in campo da Giovanni Lopez che nonostante diversi tentativi verso la porta difesa da Furlan non ha trovato la rete del vantaggio.

Nella ripresa il tecnico italo-svizzero ha apportato alcune modifiche alla formazione, inserendo Alaoui per uno spento Frigerio e invertendo le fasce. Le due mosse hanno permesso alla formazione bluceleste di alzare il baricentro e creare maggiori pericoli alla squadra di casa tra cui la magia di Furrer che ha regalato tre punti ai suoi. Il Lecco torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e resta in scia, a meno quattro, dal Vicenza primo a 25 punti.

Il tecnico Giuseppe Lopez schiera Di Chiara in porta, difesa a tre con Baroni, Potop e Gusu. A centrocampo da destra a sinistra: Garattoni, Lombardi, Parlati, Mandelli e Ambrosini. Davanti la coppia formata De Paoli e Sali.

Mister Federico Valente rafforza le fila della sua squadra portandosi in panchina diversi giovani della Primavera Mihali, Nova, Arena ed Anastasini pronti ad entrare al momento opportuno sopperendo così alle cinque assenze in rosa. In porta la certezza Furlan, davanti a lui Battistini, Tanco e Romani. In mediana Pellegrino, Zanellato, Metlika e Kritta. Sulla trequarti ritorna titolare Frigerio a fianco a Furrer, dietro l’unica punta Sipos.

Cronaca

Il Lecco parte forte manovrando bene sulla fascia destra, la difesa di casa si difende a maglie strette. L’AlbinoLeffe prova a salire e trova una punizione dalla trequarti al 10′: Parlati (A) pesca Baroni (A) in area che fa sponda di testa per De Paoli (A) anticipato appena in tempo da Tanco (L). Ancora De Paoli (L) pericoloso al 12′ con il tiro dal limite, sulla traiettoria indirizzata verso la porta trova ancora il difensore argentino a contrapporsi.

Al 21′, numero di Baroni (A) sulla sinistra che mette in mezzo per De Paoli (A) che calcia col piatto, respinge sulla linea Kritta (L) ben posizionato a difesa la porta. Nuova occasionissima per l’AlbinoLeffe al 23′, De Paoli (A) calcia da buona posizione Furlan (L) respinge in tuffo, sulla palla arriva sicuro Lombardi (A) però Romani (L) salva sulla linea.

Lecco in affanno alla mezz’ora, la squadra di Lopez ha troppo spazio per costruire a centrocampo. Il Lecco non riesce ad alzarsi ed ogni volta che prova a ripartire perde palla senza avere un riferimento davanti essendo troppo schiacciato nella propria metà campo.

Al 38′ padroni di casa vicino al gol: dalla destra cross di Sali (A) per il tentativo di tacco di Ambrosini (A), chiude con un’ottima diagonale difensiva Pellegrino (L). La prima conclusione del primo tempo arriva al 45′ con il tiro dalla distanza di Frigerio (L) che però si spegne sul fondo.

Nessun tiro in specchio nei primi 45 minuti del Lecco, tanta sofferenza per la squadra di Valente che nell’intervallo deve dare nuove idee ai suoi in fase offensiva per tornare a casa da Zanica con dei punti.

Secondo Tempo

In apertura di ripresa Valente cambia sulla trequarti: dentro Alaoui per Frigerio e ed inverte le due fasce Kritta a destra e Pellegrino a sinistra. Al 10′, occasione per Zanellato (L) ben servito da Metlika (L) ma il centrocampista non trova lo specchio della porta.

Il Lecco prende campo e va a segno al 62′ con Furrer (L) che s’inventa il gol dell’1-0: dribbling secco su Garattoni (A) e tiro a giro sul secondo palo, Di Chiara (A) prova a salvare la palla in tuffo ma non ci arriva: blucelesti in vantaggio all’AlbinoLeffe Stadium.

La squadra di Lopez reagisce al 70′ col il bel filtrante di Mandelli (A) in area per Lupinetti (A) che calcia a botta sicura ma Furlan (L) salva coi piedi. Al 77′ bella discesa di Kritta (L) in fascia che va al tiro, la palla esce di poco alla destra di Di Chiara (A). Partita interrotta per una decina di minuti, all’81’, a causa della caduta dalla balaustra del settore ospite di due tifosi blucelesti, un volo di pochi metri ma uno dei due è caduto male sul collo ed è stato portato via in barella per accertamenti, è vivo e cosciente.

La partita riprende e all’89’ i blucelesti cercano il raddoppio con il tiro di Battistini (L) dalla distanza, la palla termina alta sopra la traversa. I padroni di casa si spingono in avanti alla ricerca del pareggio, ma la squadra di Valente si chiude bene. Al 101′ minuto, il Lecco va vicino al raddoppio con il tiro di Galeandro (L) che si stampa sulla traversa. Brivido finale per il Lecco, l’arbitro Marotta esamina al FVS un probabile calcio di rigore per l’AlbinoLeffe ma per la direttrice di gioco non c’è nulla e fischia la fine.

Il Lecco si toglie dai guai e torna a vincere in trasferta grazie alla magia di Furrer che regala tre punti ai suoi. La prossima gara sarà al Rigamonti-Ceppi contro il Brescia di Diana.

Tabellino

ALBINOLEFFE (3-5-2): Di Chiara; Gusu, Potop, Baroni; Garattoni (96′ Astrologo), Lombardi (65′ Lupinetti), Mandelli (77′ Sarr), Parlati, Ambrosini (77′ Angeloni); De Paoli (65′ Svidercoschi), Sali. All. Lopez

LECCO (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Pellegrino (90′ Mihali), Zanellato (72′ Bonaiti), Metlika (90′ Mallamo), Kritta; Frigerio (46′ Alaoui), Furrer (96′ Galeandro); Sipos. All. Valente

Marcatori: 61′ Furrer

Arbitro: Marotta di Sapri coadiuvata da Tomasi di Schio e Sagikaj di Mestre, quarto ufficiale Galiffi di Alghero, al FVS Bernasso di Milano

Ammoniti: Tanco (L), Garattoni (A)

Espulsi:

Classifica

LR Vicenza 25

Lecco 21

Alcione Milano 17

Brescia 15 §

Inter U23 15

Pro Vercelli 12

AlbinoLeffe 12

Pergolettese 11

Virtus Verona 10

Giana Erminio 10

Ospitaletto 9

Cittadella 9

Renate 9

Arzignano 9

Trento 8

Dolomiti Bellunesi 7

Novara 7

Lumezzane 6

Pro Patria 4

Triestina -8