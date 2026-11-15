Serie C. Il Lecco torna da Novara con un punto: al Silvio Piola finisce 1-1

Il Lecco rallenta in trasferta contro il Novara: l’errore di Vettorel regala il pareggio ai padroni di casa

Apre le marcature Sidler (L) al 5′, risponde Da Graça (N) al 42′

NOVARA – Finisce in parità la sfida col punteggio di 1-1 del Silvio Piola tra Novara e Lecco. I blucelesti partono forte e sbloccano il match dopo appena cinque minuti grazie a Sidler, ma nella seconda metà della prima frazione abbassano troppo il baricentro subendo il ritorno dei piemontesi, che trovano il meritato pareggio al 42′ con un colpo di testa di Da Graça che approfitta di un errore in uscita di Vettorel.

Nella ripresa i cambi di mister Valente danno nuova linfa alla manovra lecchese, ma un ottimo Brancolini nega per due volte la gioia del gol a Murillo. Nel finale serve poi un grande intervento di Vettorel su Ledonne per blindare un pareggio giusto.

Mister Manuel Iori sceglie il 3-4-2-1 con Brancolini in porta, davanti a lui Cannavaro, Lorenzini e Khailoti. A centrocampo Valdesi, Nichetti, Collodel e Zambataro. Basso e Romano sulla trequarti dietro Da Graça.

Sul fronte opposto mister Federico Valente conferma Vettorel tra i pali, in difesa Rizzo, Arena e Sidler. In mediana Urso, Metlika, Mallamo e Manetti. Sulla linea dei trequartisti Pellegrino e Moutassime che sostituisce Capello infortunato dietro Casarotto.

Cronaca

Al primo tentativo il Lecco passa in vantaggio al 5′ da uno schema su punizione: Mallamo (L) pesca Pellegrino (L) che mette in mezzo per Sidler (L) che segna il suo secondo gol in bluceleste. Il Lecco ci prova ancora al 20′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Metlika (L) pesca ancora Sidler (L) in area ma il terzino bluceleste manda fuori di testa.

Il Novara risponde al 26′ con Da Graca (N) troppo libero in area del Lecco, ma il suo tiro si spegne sul fondo. La squadra di Valente spreca un’occasione d’oro con Casarotto (L) che non riesce a superare in uscita Brancolini (N) che salva il risultato del Piola.

Al 32′, il Lecco effettua la prima sostituzione della gara: Arena costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto Bordoni. Grande occasione per il Novara con Zambataro (N) che calcia direttamente in porta da punizione laterale, Vettorel (L) ci mette i pugni e allontana.

Il Lecco fatica a contenere le incursioni del Novara che va vicino al gol con il tiro a giro di Romano (N) che sfiora l’incrocio dei pali al 37′. Nuova opportunità per il pareggio al 39′: colpo di testa di Da Graca (N) da due passi, ma Vettorel (L) blocca. Il Novara pareggia al 42′: uscita a vuoto di Vettorel (L), la palla finisce sulla testa di Da Graca (N) che mette il pallone in rete.

Il Lecco ha abbassato troppo le linee dopo il vantaggio iniziale, il Novara ha preso spazio rendendosi sempre più pericoloso e trovato il gol del meritato pareggio. Valente deve sistemare sia la trequarti che il centrocampo con Moutassime ancora non in condizione dopo il rientro dall’infortunio.

Secondo Tempo

Il Lecco cambia due giocatori ad inizio ripresa: dentro Bonaiti e Murillo per Pellegrino e Moutassime. Parte forte il Novara al 48′ con il tentativo di testa di Da Graca (N), Vettorel (L) questa volta si supera con un bell’intervento in tuffo.

Al 53′ il Novara ci prova con una doppia conclusione dal limite ma la difesa del Lecco respinge. Il Lecco risponde al 66′ con l’occasione per Murillo (L) che tenta di superare Brancolini (N) che però anticipa l’attaccante bluceleste.

Al 73′, Murillo (L) si mangia la chance del 2-1 ipnotizzato dall’ottima uscita del portiere del Novara che salva i suoi. Il Lecco si gioca la card dell’FVS per un possibile tocco di mano in area di Lorenzini ma per il direttore di gara non c’è nulla.

Ci prova anche Bonaiti (L) al 75′ per il Lecco ma il suo tiro viene messo in angolo da Brancolini (N). All’87’ grande parata di Vettorel (L) sul tiro del neo entrato Ledonne (N).

Tabellino

NOVARA (3-4-2-1): Brancolini; Cannavaro (84′ D’Alessio), Lorenzini, Khailoti; Valdesi, Nichetti, Collodel (79′ Arboscello), Zambataro; Basso(68′ Dell’Erba), Romano (84′ Ledonne); Da Graça (68′ Zuppel). All. Iori

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Rizzo, Arena (32′ Bordoni), Sidler; Urso, Metlika, Mallamo, Manetti (72′ Litti); Pellegrino (46′ Bonaiti), Moutassime (46′ Murillo); Casarotto (88′ Mihali). All. Valente

Marcatori: 5′ Sidler (L), 42′ Da Graca (N)

Arbitro: Barbetti di Arezzo coadiuvato da Gigliotti di Lamezia Terme e Martinelli di Potenza, quarto ufficiale Rossini di Torino, all’FVS Mezzalira di Varese

Ammoniti: Khailoti (N), Metlika (L), Manetti (L), Nichetti (N), Iori (N), Ledonne (N)

Espulsi: