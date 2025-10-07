Serie C. In vendita i biglietti per il match AlbinoLeffe-Lecco

L’incontro tra AlbinoLeffe e Lecco si gioca domenica 12 ottobre alle 17:30

Seconda trasferta consecutiva per il Lecco di Valente

LECCO – Il Lecco di mister Federico Valente dopo il doppio pareggio contro Giana Erminio e Virtus Verona cerca il riscatto contro l’AlbinoLeffe nella gara valida per la 9ª giornata di Serie C che si giocherà domenica 12 ottobre alle 17:30 all’AlbinoLeffe Stadium di Zanica.

I blucelesti devono vincere contro la formazione guidata da mister Giovanni Lopez per evitare la mini fuga della capolista Vicenza, ora a più quattro, che giocherà scenderà in campo sabato contro la Virtus Verona.

I biglietti del settore ospiti per la partita AlbinoLeffe-Lecco sono in vendita e disponibili online sul sito VivaTicket, raggiungibile a questo link, e in tutte le rivendite abilitate consultabili qui. Al momento si regista un fermo tecnico sul sito del rivenditore che dovrebbe risolversi nel pomeriggio.

I tagliandi sono acquistabili fino alle ore 19:00 del giorno antecedente alla gara: sabato 11 ottobre. Mentre, il giorno della partita non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio i biglietti per il Settore Ospiti. Il costo del singolo tagliando per i tifosi del Lecco è il seguente: