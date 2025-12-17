Serie C. In vendita i biglietti per il match Lecco-Pergolettese

L’ultima gara del girone d’andata è in programma domenica 21 dicembre alle 17:30 al Rigamonti-Ceppi

Nei settori Distinti, Curva Nord e Tribuna biglietti per i soli residenti della regione Lombardia

LECCO – Il Lecco di mister Federico Valente attuale seconda forza del campionato di Serie C, deve dimostrare il suo valore nella l’ultima gara del girone d’andata che si giocherà contro la Pergolettese domenica 21 dicembre allo stadio Rigamonti-Ceppi alle ore 17:30.

La formazione cremasca sarà affamata di punti essendo terzultima in classifica a quota 15 ed ha recentemente cambiato allenatore, a fine novembre, promuovendo il tecnico della Primavera Mario Tacchinardi. Quest’ultimo nelle nelle ultime tre partite ha raccolto due punti importanti e resistito in dieci contro undici nell’ultimo turno contro il Vicenza fino al gol di Pellizzari al 76’.

Per il match contro il Lecco, la Pergolettese dovrà fare a meno del portiere Cordaro e del centrale Lambrughi, entrambi espulsi per doppia ammonizione contro la capolista. Invece, i blucelesti dovranno rinunciare a Tanco che dovrà scontare un turno di squalifica, Marrone è pronto a prendere il suo posto al centro della difesa.

I biglietti per il match Lecco-Pergolettese valido per la 19ª giornata del Girone A di Serie C sono in vendita da oggi presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), la biglietteria sarà aperta da venerdì 19 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 21 dicembre, giorno della partita, a partire dalle 15:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti).

L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

⁠I residenti a Cremona e Provincia possono acquistare il biglietto esclusivamente nel Settore Ospiti e solo se in possesso della Fidelity Card. La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita.

I tagliandi sono acquistabili online

Il prezzo del biglietto sarà di € 10

Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.