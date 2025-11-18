Serie C. In vendita i biglietti per il match tra Lecco e Cittadella

La gara è in programma domenica 23 novembre, alle 20:30, allo stadio Rigamonti-Ceppi

Il Lecco deve confermarsi seconda forza del campionato

LECCO – Il Lecco di mister Valente salito al secondo posto in classifica si appresta ad affrontare domenica sera la squadra più in forma del torneo. Al Rigamonti-Ceppi arriva il Cittadella di Manuel Iori attuale quarta forza del Girone A di Serie C che è in striscia positiva da otto gare: due pareggi e sei vittorie consecutive.

La squadra veneta a fine settembre era al terzultimo posto in piena zona play-out e in poco più di un mese, partita dopo partita, è cresciuta nel gioco e nella mentalità confermando il valore della propria rosa. Sarà un vero e proprio test match per la formazione bluceleste che, nonostante un paio di passi falsi con Brescia e Novara, ha dimostrato un andamento costante in campionato stazionandosi sempre tra il secondo e terzo posto in classifica.

I biglietti per la 15ª giornata del Girone A del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 tra Lecco e Cittadella in programma domenica 23 novembre 2025 alle ore 20:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi sono in vendita da oggi presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Tribuna in via don Pozzi 6, a partire da venerdì 21 novembre dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 23 novembre, giorno della partita, a partire dalle 17:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite.

Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del settore ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19 del giorno antecedente alla partita, ossia sabato 22 novembre.

I tagliandi sono acquistabili online sul sito di Etes ;

; Il prezzo del biglietto è di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.