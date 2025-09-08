Serie C. In vendita i biglietti per Inter U23-Lecco

Inter U23-Lecco si gioca domenica 14 settembre alle ore 15 all’U-Power Stadium di Monza

Blucelesti in cerca dell’agognata vittoria in trasferta per mantenersi in vetta alla classifica

LECCO – Smaltita l’euforia per il successo interno contro la Dolomiti Bellunesi e la conquista del primo posto in classifica insieme a Vicenza e Renate, il Lecco di mister Federico Valente si mette subito in moto per preparare la prossima partita contro l’Inter U23. Il match contro i nerazzurri, esordienti nel campionato di Serie C, si disputerà domenica 14 settembre alle ore 15 all’U-Power Stadium di Monza.

La formazione guidata dall’ex allenatore del Vicenza, Stefano Vecchi, è partita con il freno a mano tirato raccogliendo solamente due punti nelle prime due partite contro Novara e Pro Patria. L’Inter U23 arriverà al match di domenica certamente più riposata dei blucelesti in quanto la gara contro la Virtus Verona è stata rimandata al 17 di settembre perchè diversi giocatori di entrambe le formazioni erano impegnati con le rispettive nazionali.

I biglietti per la quarta giornata di Serie C Ski WIFI, Inter U23-Lecco, sono disponibili sul circuito Vivaticket e in tutte le rivendite abilitate consultabili a questo link. Il costo del biglietto per il settore ospiti è di 5 euro più commissioni.

I tagliandi sono acquistabili fino alle ore 19:00 del giorno antecedente alla gara: sabato 13 settembre. Mentre, il giorno della partita non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio i biglietti per il Settore Ospiti.

Per raggiungere l’U-Power Stadium si consiglia il percorso arrivando Agrate: uscire al casello di Agrate Brianza passando per Concorezzo e dirigersi dunque verso Monza. L’impianto si trova in Via Tognini e l’ingresso per gli ospiti avviene da Viale Stucchi, al GATE 9. Il parcheggio riservato agli ospiti è il Parcheggio Arancione che si trova in Via Tognini arrivando sempre da Viale Stucchi.