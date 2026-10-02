Serie C. In vendita i biglietti per la sfida tra Lecco e Union Brescia

Match in programma domenica, 4 ottobre, alle 12:30 al Rigamonti-Ceppi

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Brescia e Mantova

LECCO – È iniziata la vendita dei biglietti per la partita tra Lecco e Union Brescia che si disputerà domenica 4 ottobre alle 12:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

La società bluceleste comunica che a seguito della determinazione nr. 36/2026 di mercoledì 30 settembre dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la Prefettura di Lecco su indicazione del CASMS ha disposto in data giovedì 1° ottobre 2026 il divieto di vendita ai residenti nelle province di Brescia e Mantova per la partita Lecco-Union Brescia.

La restrizione non viene applicata a chi è in possesso dell’abbonamento alla Calcio Lecco 1912 per la stagione 2026/2027.

Modalità di vendita

La vendita online inizia giovedì 1° ottobre alle ore 18:30 sul sito Vivaticket nell’apposita sezione. Mentre, la vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Tribuna in via don Pozzi 6 inizia venerdì 2 ottobre alle ore 10:30. La biglietteria è aperta venerdì 2 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, sabato 3 ottobre dalle 11:00 alle 13:00 e domenica 4 ottobre, giorno della partita, a partire dalle 10:30 e fino alle 12:30.

In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti. È possibile effettuare il cambio nominativo soltanto online sul portale dedicato di Vivaticket.

Come da comunicazione n° 555/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non sarà possibile acquistare i biglietti per la partita dopo l’orario del fischio d’inizio. L’ingresso allo stadio per chi è già in possesso del titolo d’accesso sarà comunque consentito anche dopo l’inizio del match.

Prezzi

SETTORE INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALE € 45 € 35 TRIBUNA LATERALE € 30 € 25 DISTINTI € 15 € 10 CURVA NORD € 10 – Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite

Riduzioni

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

(nati dal 1961 o negli anni precedenti); Under 18 (nati dal 2008 in avanti).

Ingresso Gratuito

I bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti), in tutti i settori

(nati dal 2020 in avanti), in I portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti , con un accompagnatore

(salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei , con un accompagnatore Disabili deambulanti, in tutti i settori.

Promozioni

Pacchetto FAMIGLIA – In tutti i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni due biglietti INTERO + uno o più RIDOTTO sottoscritti insieme il costo di un biglietto ridotto diventa di € 1.

Pacchetto AMICI – In tutto i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni 3 biglietti totali (INTERO o RIDOTTO) che vengono sottoscritti insieme, il costo di un biglietto intero diventa di € 1.

Settore Ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita. I tagliandi per la partita sono acquistabili online al prezzo di € 10. Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo all’uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali