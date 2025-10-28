Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Arzignano

I blucelesti sfidano la squadra di Bianchini domenica, 2 novembre, alle 20:30 al Rigamonti-Ceppi

Il Lecco deve tenere il passo del Vicenza e non commettere passi falsi

LECCO – Il Lecco torna a giocare tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi domenica 2 novembre, alle 20:30, dove affronterà l’Arzignano Valchiampo di mister Giuseppe Bianchini che l’anno passato a febbraio aveva sconfitto i blucelesti nella partita che costò l’esonero di Gennaro Volpe.

Da allora sembra passata un’eternità ma erano solamente nove mesi fa, infatti da quando Federico Valente si è seduto su quella panchina il Lecco si è totalmente trasformato nell’atteggiamento e nelle ambizioni, non caso oggi si trova al terzo posto in classifica. Mentre esattamente un anno fa la società guidata da Aniello Aliberti sollevava dall’incarico il primo tecnico della stagione 24/25: Francesco Baldini.

La squadra che domenica arriverà al Rigamonti-Lecco non sta vivendo un buon momento di forma essendo al 17° posto in classifica in piena zona play-out a quota 10 punti. Inoltre, i veneti non vincono dalla seconda giornata di campionato contro la Virtus Verona, e da allora hanno collezionato quattro pareggi e cinque sconfitte. Mentre, l’Arzignano è ancora in corsa in Coppa Italia e stasera alle 18 cercherà di passare agli ottavi di finale contro il Forlì.

Una sfida da non sottovalutare per il Lecco che vuole mantenere le distanze dal Vicenza capolista, ora a più cinque, e accesa la corsa al secondo posto contro il Brescia. Per farlo avrà bisogno dei suoi tifosi che ad ogni gara sia in casa che fuori rispondono sempre presente.

I biglietti per Lecco-Arzignano Valchiampo, 12ª giornata del Girone A di Serie C Sky Wifi 2025/26, sono in vendita da oggi presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes ; Alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6, Lecco), la vendita inizia venerdì 31 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 e domenica 2 novembre, giorno della partita, a partire dalle 17:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.



Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita, sabato 1 novembre.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto è di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.