Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Folgore Caratese

La sfida si giocherà al Rigamonti-Ceppi alle 17:30 di domenica 25 ottobre

Attiva la nuova promozione per Halloween: biglietti a 2 euro per i più piccoli

LECCO – Dopo la roboante vittoria esterna per 5-0 contro la Pro Vercelli, il Lecco deve confermarsi anche tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi nel match che si giocherà domenica, 25 ottobre, alle 20:30 contro la Folgore Caratese.

Per la partita la società bluceleste ha attivato la Promozione HALLOWEEN – Nel settore DISTINTI, il costo per un biglietto per i nati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 è di € 2.

Modalità di vendita

La vendita online è iniziata sul sito Vivaticket nell’apposita sezione. Mentre la vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), inizia venerdì 23 ottobre alle ore 10:30. La biglietteria è aperta venerdì 23 ottobre dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 25 ottobre, giorno della partita, a partire dalle 15:30 e fino alle 17:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

È possibile effettuare il cambio nominativo soltanto online sul portale dedicato di Vivaticket. Come da comunicazione n° 555/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non sarà possibile acquistare i biglietti per la partita dopo l’orario del fischio d’inizio. L’ingresso allo stadio per chi è già in possesso del titolo d’accesso sarà comunque consentito anche dopo l’inizio del match.

Prezzi

SETTORE INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALE € 45 € 35 TRIBUNA LATERALE € 30 € 25 DISTINTI € 15 € 10 CURVA NORD € 10 – Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite

Riduzioni

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

(nati dal 1961 o negli anni precedenti); Under 18 (nati dal 2008 in avanti).

Ingresso Gratuito

I bambini fino ai 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti), in tutti i settori;

(nati dal 2020 in avanti), in I portatori di handicap in carrozzina (salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti , con un accompagnatore;

(salvo limiti di posti), per i quali è a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei , con un accompagnatore; Disabili deambulanti, in tutti i settori.

Promozioni

Pacchetto FAMIGLIA – In tutti i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni due biglietti INTERO + uno o più RIDOTTO sottoscritti insieme il costo di un biglietto ridotto diventa di € 1.

Pacchetto AMICI – In tutto i settori dello stadio (Curva Nord esclusa), ogni 3 biglietti totali (INTERO o RIDOTTO) che vengono sottoscritti insieme, il costo di un biglietto intero diventa di € 1.

Settore Ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita. I tagliandi di Lecco-Folgore Caratese sono acquistabili online al prezzo di € 10. Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo all’uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali