Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Giana Erminio

Lecco-Giana Erminio si gioca al Rigamonti-Ceppi domenica 28 settembre alle 20:30

I blucelesti devono consolidare il primato in classifica

LECCO – Parte oggi la vendita dei biglietti per il match tra Lecco-Giana Erminio valido per il 7° turno di campionato di Serie C 25/26. I ragazzi di mister Federico Valente sono usciti con le ossa rotte dalla trasferta di Vercelli ma hanno mantenuto saldo il primato in classifica, così come il Vicenza che ha vinto sul campo della Dolomiti Bellunesi.

Al Rigamonti-Ceppi, domenica arriva la Giana Erminio di mister Vinicio Espinal che non naviga in acque felici essendo attualmente al 16° posto con soli 5 punti accumulati finora, grazie al pareggio col Renate, la vittoria con la Pro Patria e un altro pari a reti bianche contro l’Arzignano. Mentre, nelle ultime due gare la squadra di Gorgonzola ha subito due sconfitte contro Brescia e Virtus Verona.

I biglietti per il match Lecco-Giana Erminio valido per la 7^ giornata di Serie C Sky Wifi sono in vendita presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6, Lecco), la vendita inizia venerdì 26 settembre dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 e domenica 28 settembre 2025, giorno della partita, a partire dalle 17:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

I residenti a Trento e provincia potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel Settore Ospiti e solo se in possesso di fidelity card. La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto è di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara