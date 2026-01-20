Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Inter U23

Il Lecco sfida l’Inter U23 al Rigamonti-Ceppi lunedì 26 gennaio alle 20.30

I blucelesti devono confermare il buon momento di forma

LECCO – Il Lecco torna a giocare in casa nel posticipo della 23^ giornata contro l’Inter U23 guidata in panchina da mister Stefano Vecchi. I nerazzurri sono reduci da due importanti vittorie contro Pro Patria e Virtus Verona che li ha portati a soli due punti dal Cittadella, quarto a 36 lunghezze.

Anche il Lecco sta vivendo un buon momento di forma infatti, la squadra di Valente è in striscia positiva da cinque gare ed è tornata a vincere in trasferta contro la Dolomiti Bellunesi nell’ultimo turno di campionato. Un successo esterno che mancava da novembre contro il Renate e che ha permesso ai blucelesti di riscavalcare l’Union Brescia. Ora, i blucelesti devono confermarsi in casa dove sono secondi per rendimento solamente al Vicenza capolista.

I biglietti per la gara tra Lecco e Inter U23, valida per 23° turno del Girone A di Serie C 25/26, sono in vendita da oggi presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco) che sarà aperta da venerdì 23 gennaio dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e lunedì 26 gennaio, giorno della partita, a partire dalle 18. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite.

Le riduzioni sono valide per:

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

(nati dal 1961 o negli anni precedenti); Solo nel settore distinti per gli Under 18 (nati dal 2008 in avanti).

L’ingresso allo stadio è gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i qualiè aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita.

I tagliandi sono acquistabili online ;

; Il prezzo del biglietto è di € 10.

Indicazioni stradali

Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.