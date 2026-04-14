Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Lumezzane

La vendita dei biglietti per gli ospiti è sospesa fino alla riunione del GOS

Lecco-Lumezzane sarà l’ultima gara in casa dei blucelesti: appuntamento al Rigamonti-Ceppi domenica, 19 aprile, alle 14:30

LECCO – Apre oggi la vendita dei biglietti per il match tra Lecco e Lumezzane che si giocherà domenica 19 aprile, alle ore 14:30, allo stadio Rigamonti-Ceppi. La partita sarà l’ultima in casa dalla compagine bluceleste guidata da mister Federico Valente che vuole dare continuità alle ultime due vittorie ottenute contro Alcione e Vicenza.

L’undici lecchese affronterà il Lumezzane di mister Emanuele Troise reduce dalla vittoria del derby contro l’Union Brescia e da un’ottima striscia di risultati positivi: tre successi e tre pareggi nelle ultime sei. La squadra bresciana è attualmente al settimo posto nella classifica del Girone A a quota 52 e deve consolidare il piazzamento play-off dalle avversarie che la inseguono alle sue spalle.

Perciò sarà sicuramente una partita combattuta come l’andata in cui il Lecco era riuscito a pareggiare il risultato del Saleri dopo il gol di Caccavo, su un clamoroso errore di Tanco, grazie alla rete di Furrer.

I biglietti per la gara tra Lecco e Lumezzane sono in vendita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), la biglietteria sarà aperta da venerdì 17 aprile dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 19 aprile, giorno della partita, a partire dalle 12:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Le riduzioni sono valide per:

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

SOLO NEL SETTORE DISTINTI: Under 18 (nati dal 2008 in avanti)

L’ingresso allo stadio è gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Per il settore ospiti la vendita dei tagliandi per la partita Lecco-Lumezzane è sospesa fino alla riunione del Gruppo Operativo Sicurezza – GOS – che si terrà giovedì mattina.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.