Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Novara

Il Lecco deve cambiare marcia per allontanarsi dalla zona play-out

Lecco-Novara si gioca venerdì 17 gennaio al Rigamonti-Ceppi

LECCO – Il Lecco è chiamato all’ennesima prova di carattere per allontanarsi dalla rovente zona play-out, che ora dista solo un punto. L’esame si terrà venerdì sera, alle 20:30, al Rigamonti-Ceppi contro il Novara che, decisamente, naviga in acque molto più serene di quelle blucelesti essendo al momento al 9^ posto in classifica.

Sono tanti i tifosi che aspettano una reazione dai ragazzi di Volpe dopo lo sconfortante 4-0 rimediato contro il Lumezzane nell’ultimo turno di campionato. Ora, il mister ha disposizione nuove pedine da schierare che, però, devono ancora inserirsi al meglio nella manovre di gioco della squadra lecchese.

Sono da oggi disponibili i biglietti per Lecco-Novara nelle seguenti modalità:

La vendita online inizia mercoledì 15 gennaio, alle 17:00, sul sito Etes.it

La vendita fisica in sede allo stadio Rigamonti-Ceppi,alla biglietteria della Curva

(via don Pozzi 6, Lecco), inizierà giovedì 16 gennaio alle ore 15:00. La biglietteria sarà aperta giovedì 16 dalle 15:00 alle 18:00 e venerdì 17, giorno della partita, dalle 10:00 alle 12:30 e a partire dalle 18:00. In quest’ultima fase sarà aperta anche la biglietteria del settore . I biglietti sono anche disponibili anche presso lo Shamrock Pub in via Giuseppe Parini (aperto dal lunedì al venerdì dalle 17:30 all’1:00, il sabato e domenica dalle 12:00 all’01:00).

Prezzi

Tribuna d’Onore € 50;

Tribuna Centrale € 32; ridotto € 26:

Tribuna Laterale € 26; ridotto € 20;

Distinti € 20; ridotto € 13 ( Promo Giovani € 10 );

); Curva Nord e settore ospiti €10.

La Promo Giovani è valida per tutti i ragazzi nati dal 2000 al 2018 avranno la possibilità di acquistare un biglietto nel settore distinti al prezzo promozionale di 10 Euro.

Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti); Donne; Ragazzi fino ai 18 anni (nati dopo il 2007 e fino al 2018). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni (nati dal 2019 o anni seguenti) e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti).

Per i portatori di handicap al 100% il biglietto sarà gratuito nei distinti anche per l’accompagnatore, mentre per i portatori di handicap dal 70% in su il biglietto sarà gratuito per il disabile, mentre sarà a pagamento per l’accompagnatore.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto sarà di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.