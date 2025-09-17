Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Trento

I blucelesti cercano la terza vittoria consecutiva contro la squadra di Tabbiani

La gara tra Lecco e Trento si gioca al Rigamonti-Ceppi domenica 21 settembre, calcio d’inizio ore 15

LECCO – Il Lecco reduce dalla prima vittoria esterna della stagione contro l’Inter U23 cerca continuità tra le mura amiche del Rigamonti-Ceppi contro il Trento per consolidare la prima postazione in classifica e la striscia positiva di risultati.

Gli ospiti, guidati in panchina da mister Luca Tabbiani, sono partiti bene col successo esterno sulla Giana Erminio, poi sono scivolati in casa col Brescia in un match al cardiopalma chiuso in inferiorità numerica in cui i gialloblù hanno dimostrato carattere mettendo più volte in difficoltà la squadra di Diana.

Negli ultimi due incontri, invece, il Trento ha collezionato due pareggi con Novara ed Albinoleffe, contro quest’ultima la formazione trentina sotto di due reti ha riagguantato il risultato nella ripresa e rischiato di vincere nel finale. Ci sono tutte le premesse per aspettarsi una gara emozionante al Rigamonti-Ceppi tra i blucelesti, primi con dieci punti nel Girone A insieme al Vicenza, e i gialloblù attualmente noni a quota cinque punti.

I biglietti per il match Lecco-Trento, 5^ giornata del Girone A di Serie C 25/26, sono in vendita presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6, Lecco), la vendita inizia venerdì 19 settembre dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 e domenica 21 settembre 2025, giorno della partita, a partire dalle 13:00. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

I residenti a Trento e provincia potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel Settore Ospiti e solo se in possesso di fidelity card. La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto è di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.