Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Triestina

Il Lecco cerca la vittoria interna contro la Triestina di Tesser

Il match si gioca al Rigamonti-Ceppi domenica, 11 gennaio, alle 17:30

LECCO – Il Lecco torna a giocare al Rigamonti-Ceppi, per la prima volta nel 2026, domenica 11 gennaio alle 17:30 dove sfiderà la Triestina di mister Attilio Tesser. La compagine alabardata è ancora all’ultimo posto del Girone A a causa della maxi penalizzazione inflitta ad inizio stazione, -23 punti, e questa sera affronterà l’Alcione Milano nel posticipo della 20^ giornata.

Sinora la Triestina ha collezionato 5 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte e ha quasi annullato lo svantaggio iniziale arrivando -2. Il destino sembra essere già segnato ma la squadra di Tesser non vuole mollare e continuerà a lottare fino alla fine, come ha dimostrato, prima della pausa natalizia, contro la capolista Vicenza in cui ha resistito per 70 minuti prima di subire una rete.

Il Lecco, dal canto suo, deve ritrovare la propria vena offensiva venuta meno nel match di Ospitaletto e da due mesi a questa parte in mano ai soli Sipos e Furrer. Il pareggio in terra bresciana ha, inoltre, favorito il sorpasso dell’Union Brescia di Corini che dal suo arrivo ha messo a segno tre vittorie filate recuperando e scavalcando la squadra di Valente al secondo posto.

I biglietti per la gara tra Lecco e Triestina, valida per il 21° turno di Serie C 25/26, sono in vendita da oggi presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco), la biglietteria sarà aperta da venerdì 9 gennaio dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 11 dicembre, giorno della partita, a partire dalle 15:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite.

Le riduzioni sono valide per:

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

(nati dal 1961 o negli anni precedenti); Solo nel settore distinti per gli Under 18 (nati dal 2008 in avanti).

L’ingresso allo stadio è gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i qualiè aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto è di € 10.

Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.