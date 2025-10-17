Serie C. In vendita i biglietti per Lecco-Union Brescia

I blucelesti vogliono continuare la striscia positiva contro l’Union Brescia di Diana

Venerdì 17 ottobre sarà attiva la promo Distinti alla biglietteria dello stadio

LECCO – Si apre oggi la vendita dei biglietti per la gara tra Lecco e Union Brescia che si disputerà domenica sera alle 20:30 al Rigamonti-Ceppi. Ci si attende una sfida infuocata tra i blucelesti e biancoblu, i primi vogliono mantenere salda la seconda piazza in classifica e non lasciar scappare il Vicenza capolista. Mentre, i secondi vincendo potrebbero agganciare la squadra di Valente a quota 21 punti.

Sarà certamente una sfida infuocata anche sugli spalti sia perché sono attesi tanti tifosi ospiti sia perchè in poche ore sono già stati acquistati 2800 ticket. I supporters del Lecco, inoltre, nella giornata odierna hanno omaggiato mister Valente per le parole di conforto nei confronti del tifoso che domenica scorsa era caduto dalla balaustra dell’Albinoleffe Stadium con uno striscione fuori dalla stadio. Il tifoso, ora, sta bene ed è tornato a casa.

I tagliandi per Lecco-Union Brescia, 10^ giornata del Girone A di Serie C, sono in vendita presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Curva Nord (via don Pozzi 6, Lecco), la vendita inizia venerdì 17 ottobre dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 e domenica 19 ottobre 2025, giorno della partita, a partire dalle 17:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite. Le riduzioni sono valide per: Over 65 (nati dal 1960 o negli anni precedenti). L’ingresso allo stadio sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2019 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Promozione Distinti

Nella giornata di venerdì 17 ottobre, soltanto al botteghino dello stadio Rigamonti-Ceppi, tutti i biglietti del settore DISTINTI saranno in vendita al costo di € 10.

Settore ospiti

I residenti a Brescia e provincia potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel Settore Ospiti e solo se in possesso di fidelity card. La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita.

I tagliandi sono acquistabili online;

Il prezzo del biglietto è di € 10.

Per i tifosi ospiti che vogliono raggiungere lo stadio dalla SS36 bisogna prendere il raccordo alla uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo;

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia;

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa;

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi;

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco;

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei.

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.