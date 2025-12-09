Serie C. In vendita i biglietti per Lumezzane-Lecco

Il Lecco deve difendere il secondo posto in classifica

I blucelesti sono attesi allo stadio Saleri di Lumezzane sabato, 13 dicembre, alle 14:30

LECCO – Il Lecco dopo aver vinto lo scontro diretto contro l’Alcione Milano e guadagnato punti su tutte le dirette concorrenti in testa alla classifica si prepara ad una nuova sfida di campionato che si giocherà sabato, 13 novembre, alle 14:30 allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane.

La formazione bresciana sta vivendo un buon momento di forma, infatti è in striscia positiva da ben otto giornate e dopo un inizio difficile sta risalendo la classifica arrivando alle soglie della zona play-off a quota 20 punti. Perciò, la formazione di Valente dovrà fare attenzione all’undici di Troise che domenica ha fatto saltare la panchina di Diana vincendo fuori casa contro l’Union Brescia.

I biglietti del settore ospiti per la partita Lumezzane-Lecco, valida per la 18ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26, sono in vendita a partire da martedì 9 dicembre e disponibili online sul sito DIY tickets al seguente link e in tutte le rivendite abilitate consultabili qui.

I biglietti sono acquistabili fino alle 19 di venerdì 12 dicembre. Il costo del singolo biglietto per il Settore Ospiti (la cui capienza è di 1.000 posti) è di 10 euro più diritti di prevendita. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio.