Serie C. In vendita i biglietti per Ospitaletto-Lecco

La sfida tra Ospitaletto e Lecco si gioca sabato 3 gennaio 2026 alle 17:30

La capienza del settore ospiti è pari a 594 posti

LECCO – Il Lecco torna a solcare i campi della Serie C dopo le festività natalizie nella prima sfida del girone di ritorno che si disputerà sabato 3 gennaio, allo stadio Gino Corioni di Ospitaletto alle ore 17:30. La formazione di Federico Valente ha chiuso l’anno con un’importante vittoria interna contro la Pergolettese, terzo risultato utile consecutivo, che le ha permesso di mantenere la seconda postazione in classifica davanti all’Union Brescia.

Anche, l’Ospitaletto di mister Andrea Quaresmini è in un buon momento di forma infatti nelle ultime quattro gare ha collezionato 8 punti, due vittorie e due pareggi, che gli hanno permesso di stabilirsi al 12° posto in classifica. Al giro di boa l’undici bresciano ha raccolto 22 punti in graduatoria grazie a 5 vittorie, 7 pareggi ed altrettante sconfitte.

La sfida principale per Valente sarà quella di non sottovalutare l’avversario che ha già dimostrato nelle due gare giocate al Rigamonti-Ceppi di avere dinamicità, voglia e grinta da vendere per mantenere la categoria appena conquistata.

I biglietti del settore ospiti per la partita Ospitaletto Franciacorta-Lecco, valida per la 20ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26, sono in vendita online sul sito VivaTicket e in tutte le rivendite abilitate consultabili a questo link.

I biglietti sono acquistabili fino alle ore 19:00 di venerdì 2 gennaio 2026. Il costo del singolo biglietto per il Settore Ospiti (la cui capienza è di 594 posti) è di 10 euro più diritti di prevendita. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio.