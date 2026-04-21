Serie C. In vendita i biglietti per Pergolettese-Lecco

L’ultima gara del campionato dei blucelesti si gioca al Voltini, sabato 25 aprile, alle 20:30

Fidelity card obbligatoria per i tifosi del Lecco

LECCO – Ultima gara della stagione regolare per il Lecco di mister Federico Valente che affronterà nel 38° turno del girone A di Serie C la Pergolettese guidata dal tecnico Mario Tacchinardi allo stadio Voltini di Crema sabato sera, 25 aprile, alle 20:30.

I cremaschi hanno conquistato l’agognata salvezza grazie al pareggio, nell’ultimo turno esterno, con la capolista Vicenza e la contemporanea non vittoria delle dirette concorrenti. I blucelesti, invece, reduci dal pareggio contro il Lumezzane, dovranno fare punti per assicurarsi la terza piazza e non dovranno abbassare il livello della prestazione.

La vendita dei biglietti per la gara del Voltini è soggetta a restrizioni per i tifosi blucelesti infatti, su indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, recepite dalla Questura di Cremona e Crema, i residenti a Lecco e nella provincia potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti e solo se in possesso di Fidelity Card.

I biglietti sono disponibili online sul sito VivaTicket e in tutte le rivendite abilitate consultabili a questo link. I biglietti sono acquistabili fino alle ore 19:00 di venerdì 24 aprile al costo di:

Intero: € 11,00 + diritti di prevendita

+ diritti di prevendita Donne e Over 65: € 8,00 + diritti di prevendita

+ diritti di prevendita Dai 15 ai 17 anni: € 5,00 + diritti di prevendita

+ diritti di prevendita Fino ai 14 anni: € 0,50 + diritti di prevendita (accoppiato ad un biglietto adulto)

Il giorno della gara non è possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio. Il parcheggio riservato agli ospiti è in viale De Gasperi (park Banca Intesa – palazzo di vetro).