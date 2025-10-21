Serie C. In vendita i biglietti per Renate-Lecco

Il Lecco affronta il Renate di Foschi sabato 25 ottobre alle 17:30

I blucelesti devono tornare a vincere dopo la sconfitta con l’Union Brescia

LECCO – La Calcio Lecco reduce dalla sconfitta interna contro l’Union Brescia deve rialzarsi subito per continuare il proprio percorso di crescita come accennato da mister Federico Valente nella conferenza stampa post-gara. L’opportunità per farlo si presenta subito nella trasferta di sabato, 25 ottobre, contro il Renate.

La squadra dell’ex tecnico bluceleste, Luciano Foschi, è al settimo posto in classifica con 12 punti e nelle ultime due gare, entrambe in casa, ha ottenuto un pareggio contro il Cittadella e una vittoria con la Dolomiti Bellunesi ed è sicuramente un’avversaria da non sottovalutare. Mentre, nel pomeriggio odierno la formazione brianzola recupererà la gara rinviata contro l’Inter U23 di Vecchi.

I biglietti per il settore ospiti dello stadio Città di Meda-Mino Favini per la gara tra Renate-Lecco, valida per 11^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 25/26 sono in vendita e disponibili online al seguente link, in tutte le rivendite abilitate consultabili qui. Il costo del singolo tagliando per il Settore Ospiti è di 10 euro più 1.83 di diritti di prevendita.

I tagliandi sono acquistabili fino alle ore 19:00 del giorno antecedente alla gara, cioè venerdì 24 ottobre. Mentre, il giorno della partita non sarà possibile acquistare presso i botteghini dello stadio i biglietti per il settore ospiti.