Un punto a testa tra le due squadre in campo al Cabassi

CARPI – Il Lecco torna da Carpi con solo un punto al termine della sfida del Cabassi che si chiude sullo 0-0. La squadra di casa ha giocato con maggiore aggressività e intensità nel primo tempo costringendo Vettorel, migliore in campo, a diverse parate già prima dell’intervallo.

Nella ripresa i ragazzi di Valente prendono più campo e gestiscono meglio il gioco, ma è sempre il Carpi a rendersi maggiormente pericoloso senza però trovare il gol vittoria.Il Lecco continua la propria serie positiva di risultati utili, sperando che possano tornare presto in rosa i diversi infortunati, saliti oggi a quota sette includendo Sidler.

Mister Alessandro Miramari conferma il 4-3-3 con Scacchetti in porta, davanti a lui Nesi, Rossini, Zagnoni e Cecotti. A centrocampo Figoli, Casarini e Zarpellon. Il tridente offensivo è composto da Vitale, Sall e Morosini.

Sul fronte opposto mister Federico Valente sceglie la stessa formazione che ha vinto contro il Lumezzane con unico cambio: Litti al posto di Manetti. In porta Vettorel, linea a tre in difesa con Rizzo, Bordoni e Sidler. In mediana Urso, Mallamo, Metlika e Litti, sulla trequarti Pellegrino e Moutassime dietro l’unica punta Murillo

Cronaca

Partita viva nei primi minuti del Cabassi con il Carpi che va a pressare altro il Leccche non riesce a impostare il proprio gioco. Il primo tiro dell’incontro arriva al 9′ con la conclusione da fuori di Nesi (C) che esce di poco sopra la traversa. Il Carpi ci prova ancora al 12′ con il colpo di testa di Sall (C), ma la difesa del Lecco copre bene.

Al 15′ ancora i padroni di casa pericolosi con il tiro da 30 metri di Zagnoni (C): Vettorel (L) respinge in tuffo. Grande intervento del portiere del Lecco al 25′ sul tiro dal limite di Morosini (C) dopo un brutto errore in fase di ripartenza da parte dei blucelesti.

Lecco non pervenuto alla mezz’ora di gioco: il Carpi con la sua aggressività è padrone del campo e sfiora il gol al 32′ con la conclusione dalla destra di Sall (C) sul primo palo, Vettorel (L) la blocca in due tempi. Al 35′, nel Lecco dentro Triacca (L) per Sidler (L), costretto a lasciare il campo per infortunio: in difesa Rizzo passa centrale difensivo con a sinistra Bordoni e Triacca a destra.

Bell’iniziativa di Rizzo (L), al 40′, che anticipa il diretto avversario e allarga per Pellegrino (L), che prova a trovare di nuovo il numero 45 al centro dell’area ma viene anticipato sul più bello dalla difesa biancorossa. Un minuto dopo la retroguardia bluceleste perde una brutta palla in uscita favorendo la ripartenza del Carpi, che prima va alla conclusione con Sall (C), salvata da Vettorel (L), e poi con Figoli (C) su cui chiude Triacca (L). Altra occasione da angolo al 45′ per la squadra di Miramari: la girata di Morosini (C) sfiora il palo alla sinistra di Vettorel (L).

Valente deve ridisegnare il suo Lecco che per tutto il primo tempo ha subito l’intensità del Carpi che ha sfiorato più volte il gol, mentre i blucelesti non sono mai riusciti ad impostare un’azione offensiva.

Secondo tempo

Il Lecco ci prova al 52′ con la conclusione in girata di Murillo (L), stoppato dalla difesa avversaria. I blucelesti soffrono meno rispetto al primo tempo e provano a impostare il gioco in velocità. Il Carpi ci prova al 58′ con il bel colpo di testa di Montipò (C), che esce di poco a lato.

Al 61′ mischia in area di rigore del Carpi, ma la formazione ospite non riesce a concludere a rete. Grande conclusione in diagonale di Montipò (C) al 69′: Vettorel (L) in tuffo salva il risultato.

Valente nel finale inserisce Nova (L) e Capello (L) per Mallamo (L) e Pellegrino (L). Il primo tiro in porta del Lecco della partita arriva al 92′ con la bella girata di Capello (L), ma Scacchetti (C) risponde presente. Ultimo brivido per la difesa del Lecco con il tiro sottorete di Montipò (C) che finisce alto sopra la traversa.

Tabellino

CARPI (4-3-3): Scacchetti; Nesi, Rossini, Zagnoni, Cecotti; Figoli (76′ Forapani), Casarini, Zarpellon (86′ Astrologo); Vitale (86′ Carcani), Sall (56′ Montipò), Morosini (56′ Puletto). All. Miramari.

LECCO (3-4-2-1): Vettorel; Rizzo, Bordoni, Sidler (35′ Triacca); Urso, Mallamo (82′ Nova), Metlika, Litti (64′ Anastasini); Pellegrino (82′ Capello), Moutassime (64′ Bonaiti); Murillo. All. Valente.

Arbitro: Gavini di Aprilia coadiuvato da Fanara di Cosenza e Calce di Cassino, quarto ufficiale Zini di Udine, al FVS Roncari di Vicenza.

Ammoniti: Triacca (L), Casarini (C), Murillo (L).