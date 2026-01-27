Serie C. La trasferta di Trento è vietata ai tifosi blucelesti

Partita ad alto rischio: blocco alla vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Lecco

La gara si giocherà al Briamasco sabato 31 gennaio alle 14.30

LECCO – Divieto di trasferta per i tifosi del Lecco per la gara che si giocherà questo sabato alle 14:30 allo stadio Briamasco di Trento. Tale decisione è emersa nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Commissario del Governo per la provincia di Trento, il prefetto Isabella Fusiello.

Alla riunione presso il Palazzo del Governo hanno preso parte il Questore di Trento, Nicola Zupo, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Andrea Pezzillo, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Danilo Nastasi e il Comandante della Polizia Municipale di Trento, Alberto Adami.

Il Prefetto Fusiello, in adesione alle indicazioni fornite dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) e sulla base delle informazioni acquisite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS), organismi che hanno valutato positivamente la richiesta del Questore di Trento, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecco, una volta acquisito il parere favorevole dei presenti.

Il provvedimento è stato adottato tenendo conto delle valutazioni espresse dai citati organismi consultivi nazionali che, sulla base di una consolidata esperienza, hanno classificato l’incontro di calcio in questione tra quelli caratterizzati da un elevato profilo di rischio, come indicato nella determinazione del 20 gennaio dell’Onms, in considerazione di quanto valorizzato dalla Questura di Trento, che ha rimarcato le intemperanze verificatesi tra le due tifoserie nelle recenti stagioni.

Nella gara d’andata al Rigamonti-Ceppi era stata adottata una misura più lieve infatti era stato concesso ai tifosi residenti a Trento e provincia di acquistare biglietti solo se in possesso della fidelity card. Un peccato per i tifosi blucelesti che partecipano sempre numerosi alle trasferte e che erano già pronti sostenere la propria squadra dopo l’amara caduta contro l’Inter U23.