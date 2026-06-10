Serie C. Le date della stagione 26/27: prima di campionato il 23 agosto

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario: si gioca dal 23 agosto fino al 25 aprile

La Coppa Italia inizierà il 16 agosto col primo turno eliminatorio

LECCO – La Lega Pro ha diramato le date della stagione sportiva 2026/27 che inizierà domenica 23 agosto e si concluderà domenica 25 aprile. Ci saranno, inoltre, 3 turni infrasettimanali ancora da definire. Mentre, la sosta natalizia è prevista per domenica 27 dicembre. La Coppa Italia di categoria prenderà il via con il primo turno eliminatorio domenica, 16 agosto.

Dopo la finale play-off, con l’Ascoli promosso in Serie B e l’Union Brescia che dovrà affrontare ancora il campionato di Lega Pro si sta formando la griglia di partenza del Girone A del Lecco che sicuramente includerà le tre formazioni salite dalla Serie D: Folgore Caratese, Treviso e Desenzano, più una tra Juventus Next Gen, Inter U23 e Atalanta U23 che saranno distribuite tra i tre gironi di Serie C tramite sorteggio.

Il calendario sarà ufficializzato nelle prossime settimane, intanto da più di un mese dalla fine dei play-off il Lecco deve ancora esprimersi sulla permanenza di mister Federico Valente che ha un contratto in essere fino a giugno 2027. In attesa del calciomercato estivo, il 1° luglio, si stanno tessendo le fila della nuova annata in cui i blucelesti vorranno essere ancora protagonisti come hanno fatto con merito questa stagione.

Intanto è in corso, sui social della società, il sondaggio per decidere la nuova prima maglia della prossima stagione: