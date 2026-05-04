Serie C. Lecco-Giana Erminio, la prima sfida play-off dei blucelesti

La squadra di Espinal ha superato il turno battendo 2-1 il Trento

Il Lecco aspetta la Giana al Rigamonti-Ceppi mercoledì 6 maggio

LECCO – Sarà la Giana Erminio l’avversaria della Calcio Lecco 1912 nel secondo turno della fase Regionale dei play-off della Serie C Sky WiFi 2025/26. La formazione guidata da Vinicio Espinal che ieri ha sorprendentemente battuto il Trento a Briamasco per 2-1 grazie ai gol di Vitale e Saleme.

Passano il turno dei play-off nel nostro girone anche Cittadella e Lumezzane che hanno pareggiato rispettivamente con Arzignano e Alcione. Mentre, le prossime sfide del 2° turno degli altri gironi che si giocheranno sempre mercoledì 6 maggio sono: Campobasso-Pineto, Juventus U23-Pianese; Cosenza-Casarano e Casertana-Crotone.

Il Lecco che affronterà la Giana al Rigamonti-Ceppi passerebbe anche in caso di pareggio per via della migliore posizione in classifica. Nei due precedenti stagionali contro i biancoazzuri sono arrivati un pareggio e una vittoria ma non bisogna sottostimare l’avversario che ieri ha fatto una delle teste di serie del Girone e contro cui in campionato aveva perso entrambe le partite. Tutto si deciderà in 90′ minuti di fuoco. In giornata sono attese le informazioni relative ai biglietti e all’orario del match.