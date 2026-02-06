Serie C. Lecco-Pro Vercelli sarà senza tifosi ospiti

Dopo il divieto di trasferta ai residenti in provincia di Lecco, ora tocca a quelli di Vercelli e Novara

Aperta la vendita dei tagliandi per il match di domenica 8 febbraio

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica che, facendo seguito alle disposizioni emanate in data odierna dal Ministero dell’Interno, che prevedono la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei tagliandi in tutti i settori dello stadio ai residenti in provincia di Vercelli, è stata disposta l’apertura della vendita per la partita Lecco-Pro Vercelli in programma domenica 8 febbraio alle 14:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi e valida per 25° turno di gare del Girone A di Serie C.

L’ONMS come parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha preso la scelta sulla base dei fatti avvenuti nella scorsa giornata di campionato in cui ci sono stati gravi scontri tra le tifoserie di Pro Vercelli e Novara. Per l’ente di sicurezza c’è il concreto rischio di reiterazione di comportamenti analoghi da parte delle stesse in vista delle rispettive trasferte. Il Ministero ha dunque decretato che i tifosi della Pro, residenti in provincia di Vercelli, non potranno fare trasferte fino a fine mese. Sentenza più grave per i residenti in provincia di Novara che non potranno più andare in trasferta sino al termine della stagione corrente.

A parte le determinazioni dell’ONMS, quella di domenica è una gara chiave per la squadra di Valente che è reduce da un pareggio e una sconfitta e vuole certamente tornare a vincere davanti ai propri tifosi di casa che non hanno potuto seguire la propria squadra nella recente trasferta di Trento.

Sul fronte opposto c’è la Pro Vercelli che nel girone d’andata aveva fatto soffrire i blucelesti in un match deciso dal rigore realizzato da Leon Sipos. Gli uomini di Michele Santoni sono reduci dalla vittoria contro il Novara e cercano punti d’oro per tornare in zona play-off.

I biglietti per la gara tra Lecco e Pro Vercelli, valida per 25° turno del Girone A di Serie C 25/26, sono in vendita da oggi presso i seguenti punti vendita:

Online , sul sito di Etes ;

, sul sito di ; Alla biglietteria della Tribuna (via don Pozzi 6, Lecco) che sarà aperta da venerdì 6 febbraio dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, e domenica 8 febbraio, giorno della partita, a partire dalle 12:30. In quest’ultima fascia oraria è aperta anche la biglietteria del settore Distinti.

Prezzi

Tribuna Centrale € 40, ridotto € 30;

Tribuna Laterale € 30, ridotto € 25;

Distinti € 15, ridotto 10;

Curva Nord e settore ospiti €10.

Tribuna d’Onore e Box non sono in vendita per le singole partite.

Le riduzioni sono valide per:

Over 65 (nati dal 1961 o negli anni precedenti);

(nati dal 1961 o negli anni precedenti); Solo nel settore Distinti per gli Under 18 (nati dal 2008 in avanti).

L’ingresso allo stadio è gratuito per i bambini fino a 6 anni compresi (nati dal 2020 in avanti) in tutti i settori e per i portatori di handicap (salvo limiti di posti) per i quali è aperta e a disposizione la pedana situata nel settore 6 dei Distinti.

Settore ospiti

La vendita dei biglietti del Settore Ospiti (Curva Sud) è attiva e terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente la partita.

I tagliandi sono acquistabili online ;

; Il prezzo del biglietto è di € 10.

Indicazioni stradali

Da SS36 raccordo uscita Lecco/Uscita Manzoni:

1° Rotonda proseguire diritto (2° Uscita) in direzione di Via Eremo

2° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione di Via Redipuglia

3° Rotonda proseguire diritto (1° Uscita) in direzione Montegrappa

4° Rotonda svoltare a SX (3° Uscita) verso C.so Promessi Sposi

Proseguire fino intersezione semaforizzata svoltare a DX verso Via Ponte Alimasco

Percorrere via Ponte Alimasco per 200 mt. poi svoltare a DX in Via Mattei

Info generali

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia, inoltre, di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente. Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti della partita sino al fine primo tempo della gara.