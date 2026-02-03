Serie C. Lecco-Pro Vercelli: sospesa la vendita dei biglietti

L’Osservatorio deve approfondire il livello di rischio dell’incontro del Rigamonti-Ceppi
LECCO – L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la determina numero 5 del 2026, ha decretato che intende approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara tra Lecco e Pro Vercelli che si svolgerà domenica, 8 febbraio, al Rigamonti-Ceppi.
Nel frattempo, la società bluceleste in base alla suddetta determina trasmessa dalla Lega Pro in data odierna, ha provveduto a non avviare la vendita dei tagliandi per la partita contro la Pro Vercelli, in programma alle 14:30, e a sospendere momentaneamente le adesioni al programma di fidelizzazione.
La società si riserva di comunicare tempestivamente tutti gli aggiornamenti che riceverà in merito all’apertura della vendita, che era stata inizialmente programmata per la mattinata di oggi e che potrebbe avvenire dopo la riunione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) prevista giovedì mattina.