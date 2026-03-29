Serie C. Lecco rimontato al Tombolato: il Cittadella vince 2-1

Brutta caduta per il Lecco di Valente contro la squadra di Iori

Apre le marcature Metlika (L) all’11’, pareggia Rabbi (C) al 52′, completa la rimonta il rigore di Castelli (C) all’83’

CITTADELLA – Scontro diretto al Tombolato dove il Lecco perde 2-1 contro il Cittadella di Manuel Iori. I blucelesti, dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo con Metlika, subiscono nella ripresa la rimonta dei padroni di casa che vanno a segno prima con Rabbi e poi con il rigore di Castelli che aveva già deciso l’incontro dell’andata al Rigamonti-Ceppi.

La squadra di Valente aveva dominato il gioco nella prima mezz’ora di gara poi però è sparita dal campo subendo la pressione alta del Cittadella. Un’occasione sprecata per i blucelesti che potevano agganciare a quota 60 l’Union Brescia di Corini fermato fuori casa sul pareggio a Vicenza, invece si fermano a 57 col Cittadella e Renate a una sola lunghezza di distanza.

Manuel Iori deve rinunciare a Diaw squalificato e schiera il consueto 3-5-2 con Maniero in porta, D’Alessio, Redolfi e Angeli. A centrocampo Ghezzi, Amatucci, Barberis, Anastasia e Crialese. Davanti la coppia formata da Rabbi e Falcinelli.

Il Lecco di Valente conferma la formazione vincente nelle due ultime gare con Furlan in porta, davanti a lui Battistini, Marrone e Romani. In mediana Urso, Zanellato, Metlika e Kritta. Dietro le due punte Sipos e Konaté c’è Edoardo Duca.

Cronaca

Il Lecco subito vicino al gol, al 3′, con una punizione messa in area da Metlika (L) verso Sipos (L), il croato tocca per Konatè (L) in area piccola ma, Maniero (C) allontana con un braccio. Al 7′, Duca (C) recupera una gran palla su angolo a favore del Cittadella e innesca un contropiede veloce, Urso (L) però si fa recuperare dal rientro del difensore di casa.

Il Cittadella si va vedere al 10′ con il destro al limite di Anastasia (C) che finisce di poco alto sopra la traversa. All’11’ è il Lecco ad andare in vantaggio al Tombolato: gran tocco di Konaté (L) per Metlika (L) che dopo una galoppata di trenta metri mette la palla nell’angolino basso alla destra di Maniero (C).

I blucelesti, al 18′, ci provano con una punizione da trenta metri calciata troppo piano da Kritta (L). Bella azione in verticale del Lecco che dopo una serie di passaggi manda Metlika (L) al tiro, chiude in corner Angeli (C). I padroni di casa sfiorano il gol al 26′ con la conclusione a sorpresa di Rabbi (C), Furlan (L) chiude bene sul primo palo.

Cresce nel possesso il Cittadella alla mezz’ora e ci prova con il colpo di testa di Rabbi (C) che non colpisce bene la palla. Ancora i granata pericolosi al 32′ con il tiro al limite di Anastasia (C), Furlan (L) in tuffo la mette fuori. Il Lecco troppo basso favorisce l’avanzata del Cittadella che trova un altro tiro dal limite con Barberis (C), troppo centrale per impensierire il numero uno dei blucelesti. Si rivede in avanti il Lecco al 42′ con il colpo di testa di Konaté (L) che finisce alto sopra la traversa.

Un primo tempo dai due volti per il Lecco: fino alla mezz’ora padrone del campo, poi ha subito il pressing alto della squadra di Iori che in un paio di occasioni ha sfiorato il gol del pareggio. C’è da sistemare qualcosa dal punto di vista tattico per evitare di prendere gol nella ripresa.

Secondo Tempo

Ancora Cittadella pressante nei primi minuti del secondo tempo, il Lecco si chiude in difesa. Marrone lascia il campo al 49′ per un infortunio, al suo posto Ferrini che si schiera come centrale difensivo. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 52′: cross in mezzo di Anastasia (C) per Rabbi (L) che seppur circondato dai difensori avversari riesce a mettere la palla in rete.

Il Lecco non riesce a trovare più la via per entrare nella metà campo avversaria fino al 60′ grazie ad un’iniziativa di Kritta (L) che cerca Konaté (L) in area, l’attaccante però non riesce a impattare di testa. Al 66′, appena entrato in campo Parker (L) va vicinissimo al gol da punizione, il numero 99 colpisce incredibilmente un doppio palo.

Il Lecco, al 75′, ritrova il vantaggio con il tap-in vincente sotto-rete di Zanellato (L) sul colpo di testa di Parker (L), ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Rispoli dopo la revisione al FVS non cambia idea. All’80’ ingenuità in area di Metlika (L) che interviene scomposto, l’arbitro assegna il rigore per il tocco di mano del giocatore del Lecco, dal dischetto Castelli (C) batte Furlan (L) mettendola nell’angolino basso.

Al 87′, altro tocco di mano in area del Cittadella di Castelli (C), il direttore di gara assegna un nuovo tiro dagli undici metri questa volta al Lecco però dopo la revisione all’FVS cambia la decisione e addirittura espelle Sean Parker. Nel finale fioccano i cartellini gialli verso i blucelesti che protestano.

Tabellino

CITTADELLA (3-5-2): Maniero; D’Alessio (86′ Gatti), Redolfi, Angeli; Ghezzi (86′ Salvi), Amatucci , Barberis, (71′ Casolari) Anastasia (71′ Vita), Crialese; Rabbi, Falcinelli (74′ Castelli). All. Iori

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Marrone (49′ Ferrini), Romani; Urso (65′ Voltan), Zanellato (85′ Mallamo), Metlika, Kritta; Duca (85′ Furrer); Konaté, Sipos (65′ Sipos). All. Valente

Marcatori: 12′ Metlika (L), 52′ Rabbi (C), 83′ Castelli (C) Rig.

Arbitro: Rispoli di Locri assistito da Russo di Torre Annunziata e Carella di L’Aquila, quarto ufficiale Pizzi di Bergamo, operatore FVS Fenzi di Treviso

Ammoniti: Duca (L), Parker (L), Crialese (C), Romani (L), Voltan (L)

Espulsi: Parker (L)

Classifica

LR Vicenza 82

Union Brescia 60

Lecco 57

Cittadella 56

Renate 56

Trento 55

Alcione Milano 51

Lumezzane 46

Giana Erminio 45

AlbinoLeffe 44

Novara 44

Arzignano 43

Pro Vercelli 43

Inter U23 42

Ospitaletto 41

Dolomiti Bellunesi 38

Pergolettese 36

Virtus Verona 22

Pro Patria 19

Triestina 9