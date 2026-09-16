Serie C. Mister Valente in vista di Desenzano-Lecco: “Serve la massima intensità”

Il match è in programma giovedì 17 settembre alle 18:30

Fuori Capello e Murillo, Manetti e Mallamo a disposizione

LECCO — “Rispetto alla gara di Coppa abbiamo cambiato diversi elementi della rosa. Ci aspetta una squadra sugli scudi che ha vinto la prima partita in categoria. Noi metteremo in campo la massima intensità”. Esordisce così mister Federico Valente nella conferenza di presentazione di Desenzano-Lecco che si giocherà giovedì 17 settembre alle 18.30.

Il tecnico evita di tracciare un bilancio a questo punto del campionato: “Come avevo detto la passata stagione: il primo bilancio si deve fare dopo dieci partite. Avremmo meritato qualcosa di più, ma dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide. Questa vittoria ha dato sollievo ai ragazzi. Tutti stanno spingendo e hanno tanta voglia di giocare”.

Quanto al capitolo infermeria: “Capello e Murillo non dovrebbero far parte del gruppo per la gara, così come Anastasini afflitto da un piccolo problema al ginocchio. Sia Manetti che Mallamo sono recuperati e a disposizione”.

Valente chiude analizzando la tenuta fisica della rosa: “Oggi valuteremo come si sono ripresi i ragazzi. Dovremo capire chi è fresco, i cambi li farò più probabilmente domenica. Ho in mente anche soluzioni alternative davanti, faremo le scelte definitive in rifinitura”.