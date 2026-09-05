Serie C. Mister Valente presenta la trasferta di Trento: “Dobbiamo essere più cinici”

Il Lecco in trasferta a Trento per riscattare la beffa di Treviso e ritrovare la via del successo

La gara si giocherà lunedì 7 settembre alle 21 allo stadio Briamasco

LECCO – “Ci aspetta una squadra con un’idea chiara di gioco che nel precampionato ha fatto molto bene. Noi proveremo a trovare le soluzioni adatte per fare la nostra partita”. Così mister Federico Valente introduce la difficile trasferta contro il Trento che attende il Lecco lunedì 7 settembre alle 21.

“Finalmente il mercato è chiuso – continua il mister – questo ci dà maggiore chiarezza sul lavoro che c’è da fare e con chi farlo. Come il Trento abbiamo avuto difficoltà nella finalizzazione nelle prime tre gare, tutti i calciatori devono provare a fare differenza per arrivare alla conclusione, ma non bisogna dimenticare la fase difensiva e la costruzione del gioco. A volte bisogna essere più concreti perché se non trovi il gol arriva sì un pareggio, ma nel peggiore dei casi la sconfitta come a Treviso. Sta a noi essere più cinici e dobbiamo farlo anche in allenamento”.

Valente parla del calciomercato bluceleste e degli ultimi arrivi in attacco: “Come ho già detto, se avessimo dovuto prendere qualcuno tanto per prenderlo non lo avremmo fatto. Abbiamo preso Capello che sa ricoprire più ruoli in attacco, così come Casarotto. Lui però viene da un infortunio e ci vorrà un po’ di tempo in più. Non c’erano altri profili adatti per venire qui, e se hai un dubbio sulla scelta vuol dire che non è il giocatore giusto”.

Tra i volti nuovi in avanti c’è anche Fasan, che nelle gare in cui è subentrato ha fatto bene creando diverse occasioni: “Lui deve ancora prendere ritmo ma si sta avvicinando alla forma completa. Dovremo gestire la rosa anche in vista del turno infrasettimanale della prossima settimana”.

Sull’identità tattica della squadra, il tecnico aggiunge: “Noi cerchiamo giocatori duttili che sappiano adattarsi al nostro gioco durante la partita e variare la posizione. Questo serve anche per non essere prevedibili. Quest’anno vogliamo provare a muoverci un po’ di più”.

Infine, in merito agli obiettivi stagionali e alla tenuta fisica: “Penso che tutto parta dalla fame che i ragazzi hanno quando arrivano qui, se hanno tanta voglia di migliorarsi si parte già un passo in avanti. A Treviso eravamo ancora freschi a fine partita, questo è un fattore positivo molto importante. Abbiamo un potenziale diverso rispetto all’anno scorso, tutto è possibile con questa squadra ma tutto dipende da noi. Ci sono tanti giovani con tanta voglia di crescere, tutti hanno sposato la nostra idea di gioco e su questo stiamo costruendo il nostro progetto”.