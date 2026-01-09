Serie C. Mister Valente su Lecco-Triestina: “Vietato rilassarsi”

Il Lecco torna al Rigamonti-Ceppi: domenica, 11 gennaio, alle 17:30 la sfida contro la Triestina di Tesser

“Il campo sarà gelato ma non cerco alibi, dovremo essere pronti a tutto”

LECCO – “Non sarà una partita facile, mi ricorda la partita dell’andata in cui c’erano dubbi sulla loro presenza in campionato. Verranno qui a fare la partita, è una squadra che lotterà fino alla fine per rimanere in questo girone”. Queste le prima parole di mister Federico Valente nel presentare la sfida interna di domenica contro la Triestina.

“Se analizziamo la sfida col Vicenza avrebbero meritato il pareggio e nella gara contro l’AlbinoLeffe hanno fatto cinque reti e non è facile. Dovremo essere attenti al massimo, molto di più di sabato scorso contro l’Ospitaletto perché anche loro sono forti sulle ripartenze e sulle giocate veloci”.

Valente spiega che in questa settimana caratterizzata dal gelo i suoi ragazzi non si sono allenati al Rigamonti-Ceppi e hanno preferito utilizzare la struttura di Rovagnate ma anche li il campo è ghiacciato: “Domenica giocheremo alle 17:30 e sicuramente il terreno non sarà nelle condizioni migliori viste le condizioni meteo. Dobbiamo, quindi, adattarci e trovare delle soluzioni adeguate, per questo domani faremo la rifinitura qui”.

“Non voglio alibi per nessuno, perchè quanto la partita comincia si è 0-0 e le condizioni sono uguali per entrambe le squadre. Certamente preferirei avere un campo riscaldato che non gela, però cerchiamo sempre soluzioni e non problemi”.

Il tecnico fa il punto sugli infortunati: “Ferrini ha fatto la prima settimana intera, dietro siamo coperti con Marrone, Mihali, Lovisa, e Kritta che in caso si può abbassare. Ndongue e Voltan sono ancora fuori, dovrebbero rientrare tra il 20 e il 22 gennaio. Zanellato sta bene, ha fatto la prima settimana al completo e ha dimostrato di essere pronto a giocare dall’inizio”.

“Entrare a partita in corso contro un Ospitaletto stanco gli ha facilitato il gioco muovendo velocemente la palla. Abbiamo bisogno di giocatori come lui di gamba e bravi con la palla tra i piedi. Domani decideremo su come giocare a centrocampo se a 2 o a 3. La Triestina fa molto bene alcune cose e dobbiamo perciò trovare le soluzioni giuste per anticiparli”.

Rispetto la partita contro l’Ospitaletto, il mister spiega che: “Insieme al suo staff non ci vogliamo assolutamente rilassare, perchè un solo episodio può cambiare subito la partita. Dovremo essere concentrati al massimo e avere pazienza anche riguardo le condizioni del campo, dovremo essere pronti a tutto”.

“Nella partita con l’Ospitaletto, siamo stati noi a renderlo forte e a farlo crescere con le ripartenze che gli abbiamo concesso. Noi abbiamo i nostri obbiettivi sia in fase offensiva che in fase difensiva ma se le fai al 90%, gli avversari ti castigano subito. Abbiamo analizzato subito con la squadra le ripartenza concesse, li era chiaro che il posizionamento era da sistemare. Se noi non facciamo bene il nostro, non posso valutare il nostro lavoro. Se invece facciamo bene il nostro è difficile farci male, come abbiamo dimostrato in passato”.

Al termine della conferenza Valente parla del calciomercato in corso: “Sta arrivando qualcuno e stiamo valutando dei giocatori per le posizioni indicate nel post-partita, oltre alle varie occasioni che il mercato può offrire. L’assenza di Frigerio peserà e come mi pesa l’assenza di tutti i giocatori anche dal punto di vista umano. Ci avrebbe fatto certamente comodo con le varie gare infrasettimanali che ci sono”.

“Abbiamo bisogno di qualcosa di diverso da ciò che abbiamo adesso: centrocampisti mobili e frizzanti con la palla. Dunque ci serve qualcuno con struttura e che allo stesso tempo sappia pressare con intensità. Se non c’è quello, non è un giocatore per noi. Chiunque arrivi deve sapere che qui si difende, e alla base c’è l’intensità. Poi bisogna avere anche l’opportunità di giocare con due punte, un giocatore da mettere al fianco di Sipos che sia forte tra le linee. Se arrivasse un bomber che non difende, potrebbe fare solo l’alternativa alla prima punta”.