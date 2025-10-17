Serie C. Mister Valente su Lecco-Union Brescia: “Scendiamo in campo per vincere”

Domenica alle 20.30 al Rigamonti-Ceppi va in scena la sfida tra blucelesti e biancoblu

“I ragazzi sono super motivati per la sfida col Brescia”

LECCO – “Noi ci siamo mai visti come favoriti, perchè ogni partita inizia con lo 0-0 ed ogni partita in sé ha la sua storia. Il Brescia è una squadra ben preparata con obbiettivi importanti. Noi metteremo in campo tutto quello che abbiamo, come sempre”. Queste le prime parole di mister Federico Valente nella conferenza stampa alla vigilia di Lecco-Union Brescia che si giocherà domenica sera, alle 20.30, al Rigamonti-Ceppi.

“Sono sicuro che il Brescia arriverà qui per vincere e fare la partita. Ma, anche noi scendiamo in campo per vincere. Non mi accontento di un pareggio. Loro hanno molta qualità individuale, sanno fare bene tutto le fasi di gioco e sembra che tutto gli riesce naturale senza sforzo. Anche se non hanno vinto tutte le partite ultimamente hanno un’ottima qualità. Farà la differenza chi avrà la giusta mentalità, loro dovranno fare meglio di noi che scendiamo in campo per vincere e continuare il nostro percorso di crescita”.

Valente è concentrato nel mettere in campo la miglior formazione possibile e sottolinea che: “Col mio staff fino ad oggi penso solo ai nostri giocatori. Poi col match analyst guardo la partita e in rifinitura prepariamo al meglio quello che ci aspetta nella fase di possesso e non possesso, scegliendo chi sta meglio. Chi scende in campo domenica ci dovrà dimostrare di aver fatto le scelte giuste e di voler far bene qua davanti ai nostri tifosi che riempiranno sicuramente lo stadio.”

Il mister spiega le diverse possibilità di scelta sulla trequarti al posto di Furrer che durante l’allenamento di mercoledì ha dovuto lasciare il campo per una sospetta lussazione alla spalla sinistra: “Ndongue mercoledì ha fatto l’allenamento completo per la prima volta, oggi farà altri test e se questi andranno bene potrà fare parte del gruppo. Certo il percorso è ancora lungo perchè deve prendere ancora ritmo partita.”

“Anche Frigerio sta bene e questa settimana ci ha fatto una bella impressione. Vedremo chi scenderà in campo e anche con quale modulo. In allenamento in questi giorni abbiamo provato diverse soluzioni con un centrocampo a tre o due perchè senza Furrer che cerca l’uno contro uno cambia un po’ la dinamica in campo. Sono convinto che gli altri giocatori della rosa hanno la qualità per compensare l’assenza. Furrer si farà controllare settimana prossima ma ancora non ci sono tempistiche chiare.”

Secondo Valente a prescindere dal risultato di domenica: “Noi come squadra dobbiamo avere un’idea di gioco chiara in testa e una mentalità vincente. Anche se non si dovesse vincere non cambierebbe niente, siamo comunque al secondo posto. Dobbiamo pensare una partita alla volta e alla prestazione. Voglio che i ragazzi interpretino ogni partita come se fosse una finale di Champions”.

“Loro sono già super motivati per domenica, scenderanno in campo senza nulla da perdere. C’era più pressione l’anno scorso quando eravamo a meno quattro dalla Pro Vercelli e dalla salvezza diretta. Ora, non c’è cosa più bella di scendere in campo contro il Brescia, far la miglior partita possibile e far cantare il nostro pubblico.”

A proposito di pubblico, il tecnico bluceleste ringrazia i tifosi per lo striscione fuori dallo stadio: “Sono cose che ti commuovono sempre, alla base di tutto il nostro microcosmo c’è l’essere umano e vogliamo che tutti quelli che ci circondano stiano bene.”

Valente conclude con quello che si aspetta dai propri ragazzi sin dal primo giorno: “A luglio gli ho fatto vedere un video per fargli capire quello che voglio quando si perde palla e penso che i ragazzi abbiano capito. Chiunque scenda in campo deve avere sempre grinta, intensità e ritmo”.