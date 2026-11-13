Serie C. Mister Valente su Novara-Lecco: “Servirà la massima intensità per vincere”

La sfida tra Novara e Lecco si giocherà domenica 15 novembre alle 12.30

Infortunio al polpaccio per Capello: ballottaggio tra Murillo, Moutassime e Fasan per sostituirlo

LECCO – “Rispetto alla partita dell’anno scorso col Novara è cambiata tutta la squadra, la partita di domenica scorsa è andata bene ma comunque abbiamo analizzato ciò che ancora deve essere fatto meglio”. Apre così la conferenza stampa mister Federico Valente a due giorni dalla sfida di Novara che si giocherà al Silvio Piola alle 12:30 di domenica 15 novembre